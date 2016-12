Muzică... tămăduitoare

Casa de Cultură din Constanţa a fost, timp de trei zile, gazda celei de-a XIV-a Conferinţe internaţionale de medicină naturistă şi terapii complementare, cu tema „Ştiinţele vieţii împreună pentru sănătatea omului”, conferinţă care s-a bucurat de un real succes, participanţii fiind în număr impresionant. Printre organizatorii evenimentului s-au numărat reprezentanţi ai Institutului de Medicină Funcţională „Hera Body Care”, ai Asociaţiei Club Classic Style, Arhiepiscopiei Tomisului, Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Consiliului Judeţean şi Primăriei Constanţa. Pe lângă invitaţii care au dezbătut teme de mare interes, un punct de atracţie l-a constituit şi binecunoscutul Gheorghe Iovu, un autor de muzică terapeutică, muzică ce poate fi auzită în cabinete medicale, săli de operaţii sau săli de naştere, atât din ţară, cât şi din străinătate. Autorul, prezent la Constanţa în cadrul Conferinţei internaţionale, este mulţumit că medicii, dar şi terapeuţii au început să înţeleagă importanţa “sunetului” în tratamente. “Eu îmi liniştesc pacienţii, care, de multe ori, vin cu o mare teamă de dentist, cu această muzică. Este ceva excepţional”, spune un medic stomatolog. Muzica lui Gheorghe Iovu a răsunat în faţa Casei de Cultură, la intrare, în locul unde s-au susţinut lucrările conferinţei, participanţii fiind extrem de încântaţi de iniţiativa sa, spunând că vor folosi muzica sa în “tratarea” unor afecţiuni.

CINE ESTE AUTORUL? Prima casetă audio semnată Gheorghe Iovu a apărut în 1995 şi s-a intitulat “Muzică terapeutică”. Succesul l-a determinat pe compozitorul timişorean să continue munca de creaţie, astfel că, un an mai târziu, în 1996, scoate pe piaţă caseta audio “Ora speranţei”. Un an mai târziu, a fost realizată cea de-a treia casetă, aceasta cuprinzând piese muzicale sub genericul “Ediţie specială”. În acelaşi an, cu prilejul participării la Conferinţa Internaţională pentru Terapii Complementare din România (ANATECOR) de la Arad, a realizat un prim compact disc, acesta fiind intitulat “Revelaţie ANATECOR”. “Rază de soare” s-a numit caseta audio editată în 1998, an în care le oferă melomanilor şi CD-ul “Infoenergetica”. Moartea fiicei sale Diana l-a marcat profund pe compozitor, astfel că următoarea casetă audio şi următorul CD au purtat acelaşi titlu: “Trecerea timpului”. Ele au apărut în 2000, fiind dedicate memoriei fiicei sale. De atunci, apariţiile au fost în număr tot mai mare. “Trepte de lumină”, “Noua Românie”, “No more tears“, dedicat preşedintelui american George Bush, în urma tragediei din 11 septembrie, sunt doar câteva dintre albumele sale apărute şi peste hotare. În 2000, Gheorghe Iovu, invitat în SUA, a cântat la sintetizatorul său de sunete la căminul de bătrâni şi la biserica ortodoxă română din Los Angeles, precum şi la biserica penticostală din Philadelphia, unde a impresionat din nou. “A cântat la un spital neuropsihiatric din oraşul elveţian Lausanne, unde a făcut furori printre medicii şi pacienţii spitalului de psihiatrie din oraşul german Karlsruhe, localitate înfrăţită cu Timişoara. O impresie excelentă a lăsat şi melomanilor prezenţi într-o seară din 2002 la Centrul Cultural Român din Viena, unde a evoluat în calitate de invitat al Ambasadei României în capitala austriacă”, se arată pe site-ul său.