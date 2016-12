MV „A Ladybug“ a părăsit Portul Constanţa

Cel mai mare RO-RO din lume care transportă maşini, MV „A Ladybug“ („Gărgăriţa”), a părăsit, ieri seară, Portul Constanţa după ce a încărcat, în timp record, 6.000 de autoturisme. „Totul a decurs foarte bine. Am terminat încărcarea maşinilor cu 20 de ore mai repede de cât am preconizat. Eforturile noastre au fost apreciate, iar armatorul a luat decizia ca asemenea transporturi, implicând aceeaşi navă, să fie efectuate în mod regulat“, a declarat administratorul Romcargo Maritim, Dorin Iacob. Reprezentanţii firmei spun că valoarea încărcăturii este evaluată la peste 60 de milioane de euro. Cele 6.000 de maşini aduse de la societatea Automobile Dacia Piteşti în Portul Constanţa în trei săptămâni au fost urcate la bordul navei în 70 de ore. „Este un volum mare comparativ cu ce s-a întâmplat în ultimii ani. Avem 55 de şoferi care vor urca maşinile la bord. Noi, în general, avem o medie de încărcare între 50-70 de maşini pe oră, însă în acest caz ne vom mişca mai repede pentru că am mobilizat mai multe persoane“, spunea directorul de terminal, Daniel Beiciu, la momentul începerii încărcării. MV „A Ladybug“ navighează sub pavilion Panama şi are la bord un echipaj format din cetăţeni filipinezi. Nava, construită într-un şantier din Coreea de Sud, a fost lansată la apă în 2011, atunci fiind cea mai mare navă de acest tip din lume. RO-RO-ul va ajunge în cinci zile în Algeria, unde va descărca cele 6.000 de maşini.