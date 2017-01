My ING - serviciu pentru verificarea conturilor

ING Fond de Pensii a lansat serviciul gratuit My ING, prin care clienţii societăţii vor putea să verifice, în orice moment, dacă le-au fost virate în cont contribuţiile la pensiile private obligatorii (pilon II). În acest fel, angajaţii vor pune presiune pe angajatori să le vireze contribuţiile la timp. Serviciul My ING poate fi accesat la orice oră de cei 1.380.000 de clienţi ai ING Fond de Pensii, care au acces la conturile lor prin folosirea unui nume de utilizator, a unei parole şi a unui cod de securitate, se arată într-un comunicat al fondului. Într-o primă fază, clienţii vor putea accesa informaţii generale despre contractele lor de pensii private încheiate la ING, statusul contribuţiilor, valoarea contului, numărul şi valoarea unităţii de fond, precum şi datele personale. Ulterior, la sfîrşitul lunii iunie, portalul My ING va pune la dispoziţie informaţii mai detaliate, iar clienţii vor putea efectua şi operaţiuni complexe, precum verificarea unor plăţi într-o anumită perioadă de timp, modificarea datelor de contact sau tipărirea situaţiilor financiare. Lansarea portalului My ING se va face în două etape. Prima este dedicată participanţilor la pilonul II al pensiilor private, iar cea de-a doua etapă, planificată pentru sfîrşitul anului, va lansa varianta integrală de servicii online pentru clienţii de pensii private obligatorii, pensii facultative şi asigurări de viaţă.