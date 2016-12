My Metal Festival, anulat

Mult-aşteptata formaţie Biohazard nu va mai fi prezentă, luna viitoare, în România, motivul fiind anularea celui mai mare eveniment de heavy-metal al acestui an, My Metal Festival. Programată iniţial pentru zilele de 10 şi 11 iulie, la Bucureşti, cea de-a doua ediţie a My Metal Festival ar fi trebuit să găzduiască recitalul uneia dintre cele mai apreciate trupe de hardcore din lume: Biohazard. Manifestarea a fost anulată din motive independente de voinţa organizatorilor – „Îmiplacemie”, care erau sprijiniţi de Bring the Noise şi Metalhead. Aceştia au încercat să amîne organizarea festivalului pînă în luna septembrie, însă nu a fost posibil din cauza programului foarte încărcat al trupelor, în acea perioadă.

Pe lîngă Biohazard, în cadrul evenimentului live erau programate şi concerte ale formaţiilor Meshuggah sau Negura Bunget. Cei care au cumpărat, deja, biletele le pot returna începînd cu data de 22 de iunie, la punctele de vînzare de unde au fost achiziţionate, adică reţeaua magazinelor Germanos şi Diverta.