N. Bălcescu, comuna bogată

În timp ce pentru unele primării constănţene situaţia este dramatică pentru că bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2010, mai mic cu până la 60% faţă de valoarea de anul trecut, nu ajunge nici măcar pentru plata propriilor angajaţi şi se recurge la disponibilizări pentru a se putea supravieţui, alte administraţii locale din judeţ, cum este cazul Primăriei Nicolae Bălcescu, se pot mândri cu un buget mai mare cu 20% faţă de cel din 2009. Primarul comunei Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, spune că din bugetul alocat va putea plăti pe întregul an cei aprox. 150 de beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat din comună, precum şi cei 22 de asistenţi personali care au grijă de persoanele cu handicap din Nicolae Bălcescu. „Va trebui să contribuim şi noi la acordarea ajutorului social şi la plata asistenţilor personali”, a declarat Bălan, în ciuda bugetului mai mare. Situaţia este cu atât mai paradoxală, cu cât, de exemplu, Primăria Dobromir are, pentru acest an, un buget care nu este nici măcar la jumătatea celui de anul trecut, deşi are şase sate care fac parte din unitatea administrativ-teritorială, iar Nicolae Bălescu are aferente doar două localităţi. „Nici nu vreau să mă gândesc la buget şi nici cum ne vom descurca în acest an, pentru că nu avem banii de care avem nevoie. Avem în schimb proiectele pe care le-am iniţiat anul trecut şi sper să le continuăm cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa”, a declarat primarul comunei Dobromir, Iusein Visel.