Naționala de fotbal pe plajă, scandal în semifinala cu Egiptul

Vineri, la Sharm El Sheikh (Egipt), s-a încheiat atractivul turneu internațional de fotbal pe plajă la care a participat și echipa națională a României. Tricolorii s-au clasat pe locul 2 în Grupa B, înfrângerea în fața Libanului, scor 3-4 (goluri Adrian Tănase, Marian Măciucă și Iulian Răvoiu), fiind urmată de un succes împotriva Ungariei, scor 4-3 (goluri Ionuț Florea și Marian Măciucă, câte două fiecare). Joi, în semifinale, România a cedat în fața Egiptului, după un meci cu multe probleme de arbitraj. „Partida s-a întrerupt la scorul de 4-2 pentru gazde, în minutul 6 din repriza a doua, când nu am mai continuat din cauza arbitrajului. Lor le dădea penalty la orice contact între jucători, iar Tănase și Dobre au primit cartonașe roșii. Cum Cărăuleanu și cu mine eram accidentați încă de la Catania, iar Răvoiu s-a lovit și el, nu mai aveam decât trei oameni apți de joc. Organizatorii au insistat să jucăm în continuare, pentru că meciul este televizat, așa că am fost de acord. Am jucat fără să forțăm, ca într-un amical, însă rezultatul din foaia de arbitraj a fost 4-2. Au recunoscut și englezii, și ungurii că arbitrajul a fost foarte slab, iar gazdele și-au cerut scuze pentru faptul că au delegat arbitri lipsiți de experiență, care nici nu știau bine regulamentul! Mai rău este că Tănase va primi două etape de suspendare și nu va juca nici în primul meci din turneul de Euroligă B, de la Siofok, iar Dobre este și el suspendat un meci, pentru cumul de cartonașe”, a declarat Viorel Farcaș, antrenor-jucător la naționala României. Site-ul beachsoccer.com a anunțat rezultatul final al semifinalei dintre Egipt și România ca 11-2, după 8-1 în ultima repriză! Site-ul oficial al Federației Române de Fotbal susține că rezultatul final a fost Egipt - România 4-2 (goluri Gabriel Dobre și Ionel Posteucă)...

Vineri seară, formația noastră a jucat finala mică a turneului, împotriva Angliei. Pentru acest meci, România a avut valizi doar doi portari (George Bratu și Laurențiu Gheorghe) și patru jucători de câmp (Iulian Răvoiu, refăcut după accidentare, Ionel Posteucă, Ionuț Florea și Marian Măciucă)!