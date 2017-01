Naționala de handbal tineret începe lupta pentru calificarea la CM din Brazilia

Dacă reprezentativa de handbal seniori a României ratează rând pe rând turneele finale, indiferent că este vorba de Mondiale sau Europene, naționala de tineret are șansa de a participa în vara acestui an, în Brazilia (19 iulie - 2 august), la Campionatul Mondial rezervat jucătorilor sub 21 de ani. Tinerii handbaliști tricolori dispută, începând de astăzi și până duminică, la Pitești, turneul de calificare, alături de Croația, Slovenia și Bulgaria, prima clasată urmând să participe la turneul final. Din lotul României fac parte și trei handbaliști de la campioana HCM Constanța, portarul Alexandru Bucătaru și interii Ramon Șomlea și Robert Gal.

DEBUT CU BULGARIA

România va întâlni azi, de la ora 18.00 (Digi Sport 1), în primul meci de la Pitești, Bulgaria, cel mai accesibil adversar din această grupă, handbaliștii pregătiți de Ovidiu Mihăilă având astfel șansa de a obține primele puncte și totodată de a avea un moral bun în continuare. Marile dueluri vor fi cu Croația (sâmbătă, ora 19.00, Digi Sport 1) și Slovenia (duminică, ora 18.00, Digi Sport 1), două naționale între care specialiștii consideră că se va da lupta pentru prima poziție. Totuși, tricolorii speră în șansa lor, în experiența acumulată de unii componenți ai echipei în Cupele Europene (n.r. - Racoțea - la Wisla Plock, Șomlea - la HCM Constanța), dar și pe dorința de a demonstra că handbalul masculin românesc mai are un cuvânt de spus. Aflat în premieră la conducerea naționalei de tineret într-o campanie de calificare, Ovidiu Mihăilă speră ca echipa să fie pregătită în primul rând psihic în fiecare meci și printr-un handbal de calitate să obțină, la final, și calificarea. Iată și lotul naționalei de tineret pentru meciurile de la acest turneu - portari: Alexandru Bucătaru (HCM Constanța), Daniel Bobeică (Știința Bacău), Ionuț Iancu (CSM București) și Paul Simulescu (HCM Minaur Baia Mare); extreme dreapta: Ionuț Nistor (Steaua) și Roland Thalmaier (Potaissa Turda); extreme stânga: Nicușor Negru și Vlad Sîncelean (ambii de la CSM București); interi dreapta: Rareș Bursuc (LPS Piatra Neamț); Nicolae Ungureanu (CSM București); interi stânga: Dan Racoțea (Wisla Plock), Gabriel Burlacu (CSU Suceava) și Adrian Lupșe (CSM București); centri: Ramon Șomlea și Robert Gal (ambii HCM Constanța), Petru Stroe (HC Rom Cri Brașov); pivoți: Adrian Rotaru (CSM București), Gabriel Voinea (Dunărea Călărași) și Andras Szasz (HC Odorhei). Europa are deja trei echipe calificate, toate din oficiu: Germania din postura de campioană europeană U20, Suedia, vicecampioană europeană la U20, și Danemarca, actuala deținătoare a titlului mondial la U20.