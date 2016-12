Naționalele de juniori și-au aflat adversarele din preliminariile CE

Reprezentativa de fotbal sub 17 a României, pregătită de Bogdan Vintilă, și-a aflat, ieri, adversarii de la Turul de Elită, ultima fază înaintea turneului final al Campionatului European din 2015, care va avea loc în Bulgaria, în perioada 6-22 mai 2015. Tricolorii, printre care se află mai mulți jucători constănțeni de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” (Ianis Hagi, Robert Grecu, Virgil Ghiță, Szabolcs Kilyen, Andrei Ciobanu, Florinel Coman, Cosmin Dur-Bozoancă, Tiberiu Căpușă sau Carlo Casap), vor evolua în Grupa a 6-a, alături de Anglia, Norvegia și Slovenia. Turul de Elită va avea loc până la data de 25 martie, câștigătoarele grupelor și cele mai bune șapte echipe de pe locul secund urmând să se califice pentru turneul final din Bulgaria, alături de țara gazdă. Grupele de la Turul de Elită U17 stabilite la tragerea la sorți sunt următoarele - GRUPA 1: Spania, Franța, Suedia, Israel; GRUPA 2: Portugalia, Croația, Serbia, Azerbaijan; GRUPA 3: Olanda, Belgia, Georgia, Irlanda de Nord; GRUPA 4: Polonia, Irlanda, Belarus, Grecia; GRUPA 5: Austria, Rusia, Islanda, Țara Galilor; GRUPA 6: Anglia, ROMÂNIA, Norvegia, Slovenia; GRUPA 7: Cehia, Scoția, Ungaria, Bosnia & Herțegovina; GRUPA 8: Germania, Italia, Slovacia, Ucraina.

PRELIMINARII CE 2016

Reprezentativele de fotbal juniori sub 17 ani (la preliminarii vor participa actualii juniori U16) și sub 19 ani (actualii jucători U18) ale României și-au aflat și ele, ieri, la Nyon, adversarele din preliminariile Campionatului European, la ambele categorii de vârstă turneul final urmând să aibă loc în 2016. Selecţionata de juniori născuţi după 1 ianuarie 1999 (aflaţi în prezent la categoria sub 16 ani), pregătită de Adrian Boingiu, face parte din Grupa a 4-a a calificărilor, alături de Ungaria, Georgia şi Slovacia şi va debuta în preliminarii în toamna anului 2015. Cele 13 grupe stabilite la tragerea la sorţi sunt următoarele - GRUPA 1: Elveţia, Olanda, Albania, Ţara Galilor; GRUPA 2: Belarus, Rusia, Muntenegru, Cipru; GRUPA 3: Suedia, Irlanda, Malta, Finlanda; GRUPA 4: Ungaria, Georgia, ROMÂNIA, Slovacia; GRUPA 5: Serbia, Austria, Luxemburg, Lituania; GRUPA 6: Polonia, Spania, Letonia, Andorra; GRUPA 7: Croaţia, Cehia, Gibraltar, Liechtenstein; GRUPA 8: Danemarca, Islanda, Grecia, Kazahstan; GRUPA 9: Anglia, Portugalia, San Marino, Armenia; GRUPA 10: Turcia, Belgia, Insulele Feroe, Slovenia; GRUPA 11: Norvegia, Franţa, Israel, Irlanda de Nord; GRUPA 12: Italia, Scoţia, Bulgaria, Macedonia; GRUPA 13: Ucraina, Bosnia & Herţegovina, Moldova, Estonia. La Turul de Elită se califică primele două echipe clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune cinci formaţii de pe locurile 3. Naţionala Germaniei este calificată direct la Turul de Elită, în timp ce Azerbaidjan, gazda turneului final, este calificată din oficiu la EURO 2016. La turneul final vor participa 16 reprezentative.

La categoria U19, Româna va întâlni selecţionatele similare ale Elveţiei, Insulelor Feroe şi Andorrei în Grupa a 11-a de calificare la Campionatul European U19 din 2016. Partidele din grupe vor începe în toamna anului 2015, astfel că la aceste calificări va participa actuala generaţie Under 18, pregătită de Andrei Spier. Cele 13 grupe stabilite la tragerea la sorţi sunt - GRUPA 1: Irlanda, Scoţia, Slovenia, Letonia; GRUPA 2: Croaţia, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan; GRUPA 3: Bulgaria, Cipru, Polonia, Luxemburg; Grupa 4: Italia, Anglia, Finlanda, Macedonia; Grupa 5: Turcia, Ucraina, Bosnia & Herţegovina, Azerbaijan; GRUPA 6: Israel, Danemarca, Malta, Islanda; GRUPA 7: Grecia Portugalia, Lituania, Moldova; GRUPA 8: Austria, Georgia, Albania, Ţara Galilor; GRUPA 9: Rusia, Norvegia, Slovacia, Irlanda de Nord; GRUPA 10: Olanda, Franţa, Gibraltar, Liechtenstein; GRUPA 11: România, Elveţia, Insulele Feroe, Andorra; GRUPA 12: Cehia, Serbia, Armenia, Estonia; GRUPA 13: Belgia, Suedia, San Marino, Belarus. La Turul de Elită se califică primele două clasate din fiecare grupă plus cea mai bună echipă de pe locul 3. Spania este calificată direct la Turul de Elită, iar Germania, gazda turneului final, este calificată din oficiu la EURO 2016. La turneul final vor participa opt reprezentative.