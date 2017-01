Nadal - Federer, reeditarea finalei din 2009 la Australian Open

În ultimul act de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dotat cu premii în valoare totală de 50 de milioane de dolari, se vor întâlni duminică, de la ora 10.30 (în direct la Eurosport), elvețianul Roger Federer (locul 17 ATP) și spaniolul Rafael Nadal (locul 9 ATP). Nadal s-a calificat în finală după ce l-a învins vineri, în cinci seturi, 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4, pe bulgarul Grigor Dimitrov (locul 15 ATP), după patru ore și 56 de minute de joc. Pentru calificarea în finala Openului Australiei, Nadal şi-a asigurat un cec în valoare de 1.387.000 de dolari şi 1.200 de puncte ATP.

„Este greu să descriu în cuvinte acest meci. Grigor a jucat incredibil, a fost un meci deosebit. Sunt foarte fericit că am luat parte la acest spectacol, publicul a fost extraordinar şi îi mulţumesc. A fost perioadă de neuitat pentru mine, aceste două săptămâni. Am avut momente mai puţin plăcute în ultima vreme şi e bine să revin. Mi-a fost greu şi la Roland Garros, când am fost nevoit să mă retrag. Recunosc că nu m-am gândit la o finală la Melbourne. Mă simt norocos şi fericit. Va fi ceva deosebit să joc o finală cu Roger. Ambii am avut probleme fizice în ultima vreme”, a declarat Nadal după meci.

În vârstă de 30 de ani, Nadal va disputa cea de-a patra sa finală la Openul Australiei, reuşind să câştige trofeul în 2009, chiar împotriva lui Federer, după cinci seturi, scor 7-5, 3-6, 6-2, 7-6 (7/3), 6-2. În vârstă de 35 de ani, Federer are patru trofee cucerite la Openul Australiei, în 2004, 2006, 2007 și 2010. Bilanţul întâlnirilor directe este 23-11 în favoarea lui Nadal.

Citește și:

Federer, în finală la Australian Open

Rafael Nadal, în sferturile de finală de la Australian Open

Federer, pentru a 15-a oară consecutiv în optimi la Melbourne