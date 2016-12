Nadal suferă de o „accidentare mentală”

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a declarat marți, la Shanghai, că accidentarea de la un picior pe care a acuzat-o duminică, în finala turneului de la Beijing, nu este decât o amintire urâtă, dar, de fapt, el are de luptat cu un rău mult mai mare, o accidentare mentală. „Am avut de mai multe ori de surmontat accidentări fizice. Dar, acum, ceea ce am - lipsa de control a nervilor mei, emotivitatea - este ca și cum aș avea de tratat o accidentare, numai că de data aceasta nu este de natură fizică, ci mentală”, a declarat Nadal într-o conferință de presă cu ocazia Mastersului 1.000 de la Shanghai, competiție unde va juca în turul secund cu Ivo Karlovic. „Și pentru mine este o altă provocare”, a adăugat ibericul. La Beijing, în ultimul act, Nadal a fost învins, cu scorul de 6-2, 6-2, de nr. 1 mondial, sârbul Novak Djokovic. „Muncesc din greu. Nu am trăit niciodată o perioadă atât de lungă fără să joc la nivelul pe care mi-l doresc”, a precizat jucătorul cu 14 titluri de Mare Șlem. „Pierd meciuri pe care ar trebui să le câștig, meciuri strânse, în trei seturi. Uneori, este ca și cum mi-aș relansa cariera. Dar în interiorul meu am convingerea că, dacă voi continua cu același stil de antrenament, cu aceeași putere fizică, voi putea începe anul viitor cu o recâștigare de energie și cu un alt nivel”, a conchis Rafael Nadal. După un final de an 2014 marcat de o operație de apendicită, fostul lider mondial întâmpină dificultăți de la începutul lui 2015 în regăsirea celui mai bun nivel al său.

