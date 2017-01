Nae şi-a luat adio de la Farul

Strategia conducătorilor grupării de pe litoral de a obţine o sumă importantă prin vînzarea jucătorilor puşi pe lista de transferuri în această iarnă a început cu stîngul. Mijlocaşul Marius Nae a fost declarat liber de contract de către Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF şi poate semna cu altă echipă fără ca FC Farul să primească vreun euro. Vestea i-a luat prin surprindere pe oficialii constănţeni, care erau siguri că vor avea cîştig de cauză. “Nu înţeleg ce s-a întîmplat, pentru că noi am achitat integral suma datorată lui Nae. Comisia nu a ţinut cont că pe 18 august am plătit 2.500 în avans, iar în septembrie a primit doar diferenţa din rata contractuală. Ni s-a spus că nu am dat toţi banii şi de aceea l-au declarat liber de contract. Ne-a surprins faptul că, pentru prima oară, jurista clubului nu a fost lăsată în sală pentru a ne susţine cauza”, a spus directorul executiv al Farului, Dan Pîra. Conducătorii “rechinilor” nu ştiu dacă vor face recurs, mai ales că şansele de reuşită sînt mici. “Recursul este cam scump, trebuie să achităm 5.000 de lei ca să fie rejudecat cazul. Nu ştiu dacă are rost să dăm banii degeaba”, a explicat Pîra. În ciuda deciziei FRF, Nae nu va scăpa de amenda acordată de conducerea Farului la finalul turului de campionat. “Vom reţine banii din salariu pe ultimele două luni”, l-a avertizat Pîra. Oficialii constănţeni speră ca situaţia să nu se repete în cazul lui Răzvan Farmache, care a depus şi el memoriu, reclamînd restanţe financiare. Cazul fundaşului dreapta a fost însă amînat, urmînd să fie luat în discuţie pe 13 ianuarie 2009.

Alibec, gol pentru naţionala de juniori

Internaţionalii de juniori ai FC Farul, Denis Alibec şi Cosmin Matei se află în aceste zile în Israel, unde participă la un turneu internaţional cu reprezentativa de juniori a României, alături de Germania, Israel şi Finlanda. În prima zi a competiţiei, elevii lui Cristian Sava i-au învins cu 2-0 pe finlandezi, golurile fiind marcate de George Şoproni (Ceahlăul) şi constănţeanul Denis Alibec, în timp ce Germania s-a impus cu acelaşi scor în faţa Israelului. În cea de-a doua zi, România a smuls un punct Germaniei, remizînd 2-2. Cătălin Crăciun (Craiova) a deschis scorul, nemţii au întors rezultatul, dar Marius Albu (Steaua) a obţinut egalarea la Netanya, în timp ce Israelul a învins Finlanda cu 2-0. Ieri a fost zi liberă, iar “tricolorii” au plecat într-o excursie la Ierusalim. Astăzi se vor disputa meciurile decisive care vor decide cîştigătoarea turneului. România va înfrunta Israelul, în timp ce Germania va întîlni Finlanda. România şi Germania se află la egalitate perfectă înaintea ultimei etape.