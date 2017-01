N-ai autorizaţie, n-ai loc de parcare

08:04:03 / 11 Aprilie 2014

In Constanta locurile de parcare sunt poleite cu aur

Autorizaţia de parcare in Medgidia este valabilă un an şi costă 60 de lei atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice. Bucurestenii pot prelungi contractele de inchiriere pentru parcarile de resedinta . Costurile variza, in functie de sector si zona, intre 45 si 77 lei/an. Sa ne spuneti domnule primar de ce birurile sunt asa de mari la Constanta ,unde se duc banii din impozite ca in Constanta nu se vad -strazile sunt murdare , au aparut gropile ,trotuarele au ajuns parcari .