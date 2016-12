Najib Mikati, numit premier al Libanului

Najib Mikati, un miliardar susţinut de mişcarea Hezbollah, a fost desemnat premier al Libanului, prin decret prezidenţial, decizia fiind contestată de tabăra predecesorului său, Saad Hariri. ”Această numire nu este o victorie pentru o tabără sau alta, este victoria reconcilierii după o serie de divergenţe”, a declarat Mikati după întâlnirea cu preşedintele republicii. ”Nimic nu justifică refuzul unei părţi de a participa la viitorul guvern. Eu le întind mâna tuturor partidelor”, a adăugat el. Tabăra lui Saad Hariri a afirmat că va boicota orice Cabinet condus de un reprezenant al mişcării Hezbollah.

Najib Mikati este un miliardar respectat în cercurile politice şi financiare şi care are legături strânse cu Siria. Mikati, în vârstă de 55 de ani, susţinut de Hezbollah, a obţinut 68 de voturi în Parlament, în timp ce premierul în exerciţiu, Saad Hariri, a primit 60 de voturi. Mikati nu este o figură nouă pe scena politică din Liban. El este parlamentar din 2000 şi a fost ministru al Transporturilor în Guvernul lui Rafic Hariri. De asemenea, a fost premier pentru scurt timp în 2005, după asasinarea lui Rafic Hariri, când a condus un guvern de tehnocraţi şi a ghidat ţara prin alegerile parlamentare ce au adus la putere o majoritate antisiriană, după 30 de ani de dominaţie siriană pe scena politicii libaneze. Mikati a promis că va fi alături de toţi cetăţenii libanezi, pentru că are încredere în unitate şi dialog. Absolvent al Harvard-ului, Mikati are o avere de 2,5 miliarde de dolari, potrivit ”Forbes”. El a fondat Grupul de Comunicaţii Mikati, ce include Investcom, companie de telefonie mobilă de prim plan în Orientul Mijlociu. Este căsătorit şi are trei copii. Noul premier are o relaţie foarte strînsă cu preşedintele sirian, Bashar al-Assad, precum şi cu regatul saudit. Cabinetul libanez de uniune naţională a căzut la 12 ianuarie, în urma unui conflict pe tema tribunalului ONU ce anchetează asasinarea în 2005 a lui Rafic Hariri, tatăl premierului Saad Hariri. Saad Hariri a refuzat să respingă ancheta ONU, care, potrivit unor surse, va acuza figuri importante ale Hezbollah în legătură cu respectivul asasinat. Conform sistemului politic libanez, postul de premier este rezervat sunniţilor, preşedintele trebuie să fie creştin maronit, iar preşedintele Parlamentului trebuie să fie şiit.

Susţinătorii premierului libanez în exerciţiu, Saad Hariri, au atacat şi incendiat o maşină a postului de televiziune Al-Jazeera, în cadrul unei manifestaţii organizate la Tripoli. O mulţime dezlănţuită a atacat un vehicul cu transmisie prin satelit aparţinând postului de televiziune cu sediul în Qatar, considerat simpatizant al mişcării şiite Hezbollah, rivala taberei lui Hariri, acuzată că a vrut să impună candidatul său la funcţia de premier în Liban. Manifestanţii au incendiat apoi vehiculul pe fondul unor scandări ostile. Manifestaţiile au fost organizate ca semn de protest faţă de nominalizarea prevăzută a lui Najib Mikati, miliardar şi fost premier, care a obţinut marţi susţinerea majorităţii deputaţilor din Parlamentul libanez.