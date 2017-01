„N-am văzut încă partea neplăcută a creditării“

În România nu am văzut încă partea cea mai neplăcută a creditării - executările silite și evacuările din locuințe, spune șeful Kiwi Finance, Anca Bidian, care subliniază că procesul ar putea să ia amploare după ce băncile vor începe să își vândă portofoliile de credite neperformante cu garanții imobiliare. „Am vorbit din 2008 despre fenomen, care este reversul creditului. Știu ce vorbesc - am trăit în SUA și Canada și am văzut astfel de momente. Te duci singur în parc, nu mai aștepți să vină executorul să te dea afară din acasă“, punctează Bidian. Ea consideră că băncile nu au făcut până în prezent curățenie în bilanțuri deoarece ar fi avut nevoie de experiență și logistică foarte bună pentru a gestiona portofolii mari de locuințe.