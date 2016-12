Nămolul de aur al Sanatoriului Techirghiol!

Numele Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol a fost, din nou, dus peste hotarele ţării, la foarte mare distanţă. Şi nu oricum... Unitatea sanitară este singura din România care este înscrisă şi cooptată ca membră în Federaţia Mondială de Hidroterapie şi Climatoterapie. Managerul sanatoriului, Vasilică Rusu, a felicitat delagaţia care a participat la cea de-a 65-a Conferinţă Internaţională de Balneaologie şi Climatoterapie, ce a fost organizată în localitatea Nanjing din S-E Chinei, care şi-a desfăşurat lucrările în perioada 21-28 octombrie. „La conferinţa de înaltă ţinută ştiinţifică, delegaţia Sanatoriului a prezentat trei lucrări ştiinţifice care au convins că proprietăţile terapeutice ale nămolului sapropelic din lacul Techirghiol, dovedite ştiinţific, îşi merită medalia de aur, care i-a fost conferită”, a spus managerul.

FORMULĂ MAGICĂ... Conf. dr. Olga Surdu, care a făcut parte din delegaţie, a declarat că una dintre lucrări face referire la descoperirea unei formule matematice care, aplicată, poate arăta provenienţa apelor minerale, dacă acestea au fost modificate în ceea ce priveşte componenţa, şi nu numai. Formula, care până acum nu a fost descoperită, este esenţială, mai ales în contextul poluării, un subiect de actualitate. Cum medicina integrativă constituie viitorul, potrivit prof. dr. Surdu, aceasta a fost şi ea dezbătută într-una dintre lucrări. „Împreună putem contura sistemul de sănătate. Medicina integrativă este extrem de importantă, este esenţial să poţi ajuta pacientul atunci când are nevoie şi prin aplicarea altor metode”, a completat conf. dr. Surdu, apreciată de specialiştii din străinătate ca fiind „taliban al balneologiei”. Ea a fost numită vicepreşedintele comitetului Federaţiei Mondiale de Hidroterapie şi Climatoterapie.

VECHI PROCEDURI, NOI PROCEDURI Începând cu 2013, managerul sanatoriului a promis că va implementa şi proceduri pe bază de ventuze, tehnici învăţate de la chinezi. „Deocamdată eu am obţinut o diplomă în urma unor cursuri efectuate acolo, dar vom mai trimite personal să se specializeze şi în acest sens”, a spus Rusu. Până atunci, nămolul de aur este aplicat cu succes pacienţilor veniţi atât din ţară cât şi din străinătate. Faptul că bolnavii revin, de fiecare dată, la Sanatoriul Techirghiol, dovedeşte eficienţa tratamentelor, atât cu nămol cât şi cu apa din lacul Techirghiol, explică directorul de îngrijiri medicale al unităţii, Carmen Oprea. În perioada 10-12 noiembrie, unitatea este gazda unui simpozion cu participare internaţională („Medical Hydrology in a global integrated treatment program for the elderly. The network of service.”).