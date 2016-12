Nana Mouskouri concertează în România

Celebra cântăreaţă de origine greacă Nana Mouskouri va susţine un concert live, pe 4 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti. Artista a mai fost în România, în 2008, pentru o gală caritabilă a UNICEF, dar de această dată revine pentru a concerta, alături de orchestra sa, însă tot pentru a ajuta UNICEF: o parte din sumele încasate din acest spectacol vor fi donate organizaţiei al cărei ambasador este din 1993.

Biletele pentru concertul din decembrie se pot achiziţiona la următoarele preţuri: 500 de lei (categoria VIP), 400 de lei (categoria 1), 300 de lei (categoria 2), 200 de lei (categoria 3), 150 de lei (categoria 4) şi 100 de lei (categoria 5). Printre punctele la care au fost puse în vânzare tichetele se numără Sala Palatului, Librăria Eminescu şi Palatul Naţional al Copiilor din Capitală. De asemenea, cei care doresc să comande biletele online o pot face de pe biletoo.ro şi blt.ro.

Concertul este organizat de Project Events, în colaborare cu European Event Services.

CARIERĂ Nana Mouskouri este unul din marii artişti ai lumii, care au reuşit să scrie istorie în muzica internaţională. În cariera sa de peste cinci decenii a vândut peste 400 de milioane de discuri, devenind astfel unul dintre cei mai bine vânduţi artişti ai tuturor timpurilor. Printre piesele celebre cântate de aceasta se numără \"Amazing Grace\", \"Only Love\" sau \"I Have A Dream\".

Artista, pe numele său real Ioanna Mouschouri, s-a născut pe 13 octombrie 1934, în Chania din insula Creta. Trei ani mai târziu, artista se mută în Atena unde urmează, mai târziu, cursurile Conservatorului.

Primul său cântec, \"Fascination\", este înregistrat în 1957, în două limbi: engleză şi greacă. După participarea, în 1960, la Festivalul Greek Song şi Mediterranean Song Festival din Barcelona, aceasta primeşte recunoaşterea Europei. În 1962 îl cunoaşte pe Quincy Jones cu care pleacă la New York şi înregistrează un album de jazz american intitulat \"The Girl From Greece Sings\".

Melodiile de pe discurile sale au fost interpretate şi înregistrate în multe limbi, inclusiv greacă, franceză, engleză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, ebraică, chineză mandarină şi maori, fapt ce i-a adus recunoaşterea şi adulaţia milioanelor de fani de pe toate continentele.

Nana Mouskouri îşi împarte cu succes viaţa între cariera muzicală, familie şi strângerea de fonduri pentru UNICEF, organizaţie pe care o reprezintă ca ambasador al său din 1993. Cântăreaţa a fost aleasă parlamentar european între 1994 şi 1999.