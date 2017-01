Nanu, aproape să se despartă de FC Farul

Rămasă în Liga a II-a la fotbal graţie schimbării sistemului competiţional, după ce a ocupat ultimul loc în clasamentul Seriei 1 în ultimul sezon, FC Farul Constanţa nu are încă un program stabilit pentru această vară. Însărcinat de conducere să formeze un lot nou pentru viitoarea ediţie a ligii secunde, antrenorul Ştefan Nanu ar putea părăsi banca tehnică a grupării de pe litoral, după ce i s-au reproşat rezultatele slabe înregistrate în perioada petrecută la Constanţa. „Eu am încă un an de contract, dar nu mă cramponez de nişte hârtii. Am o relaţie bună cu patronul clubului, Giani Nedelcu, şi, dacă se doreşte plecarea mea, îmi voi rezilia angajamentul pe cale amiabilă. Am venit la Constanţa să muncesc, să fac o echipă bună, dar ce am găsit aici a lăsat de dorit. Ultima oară am vorbit cu patronul la finalul campionatului, i-am prezentat strategia şi am decis să caut jucători pentru un lot nou. De atunci, nu am mai discutat, chiar dacă am încercat să dau de el la telefon. Eu nu ţin de acest post şi cel mai important lucru este să se formeze o echipă bună, care să nu se mai zbată pentru evitarea retrogradării. Sper să mai vină nişte oameni potenţi alături de patron, întrucât Constanţa merită o formaţie în prima ligă”, a declarat Nanu. După ce FRF a anunţat că Liga a II-a va începe abia la 30 august, lotul Farului se va reuni, cel mai probabil, la finalul lunii iulie.