Naomi Campbell aşteaptă barza!

Supermodelul britanic aşteaptă primul său copil, cu iubitul său, miliardarul rus Vladimir Doronin. Potrivit portalului rusesc Life News, cei doi au ales deja o clinică de elită din Moscova, unde Naomi Campbell este ţinută sub observaţia medicilor, sub un nume fals, pentru a evita excesul de publicitate. După cum relatează Life News, doar câţiva prieteni apropiaţi ai cuplului cunosc acest fapt, iar fotomodelul de culoare încearcă în ultima vreme să nu apară în public, pentru a nu da motive de bârfe. ”Vlad şi Naomi au decis ca ea să nască într-o clinică din Moscova, dar cu medici străini”, susţin apropiaţi ai cuplului, adăugând că diva are un antrenor personal din SUA, care se ocupă cu gimnastica pentru femeile gravide. ”Naomi nu a fost demult văzută la sala de fitness din World Class din Moscova, unde mergea cu regularitate, până recent”, a recunoscut, sub rezerva anonimatului, un responsabil din administraţia centrului.

Oligarhul Vladimir Doronin, în vârstă de 47 de ani şi Naomi Campbell, de 39 de ani, s-au cunoscut la Festivalul de Cannes, în 2008 şi de atunci sunt inseparabili. Oficial, omul de afaceri rus nu este divorţat de actuala sa soţie, Ekaterina, cu care are o fiică de 12 ani, dar de care s-a separat de mai bine de zece ani. Însă, pentru a grăbi procesul de divorţ, Vladimir Doronin a încercat să le apropie pe cele două femei, astfel încât, la unele evenimente de caritate din Moscova, acesta apare alături de amândouă.