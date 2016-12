Naomi Campbell deschide un magazin în scopuri caritabile

Top modelul britanic Naomi Campbell s-a asociat cu Westfield Shopping Centre din Londra, pentru a deschide un magazin pop-up în scopuri caritabile, fondurile obţinute urmând a fi donate organizaţiei The Prince\'s Trust. Acest magazin va fi deschis în perioada 6-13 aprilie şi va comercializa produsele unor designeri renumiţi. Printre exponatele puse în vânzare se numără o rochie de seară creată de Vivienne Westwood pentru Naomi Campbell, dar şi un costum donat de actorul David Walliams, ce a fost creat de designerul Tom Ford. Casele Stella McCartney, Mulberry, Givenchy şi Christopher Kane vor dona, la rândul lor, diverse articole vestimentare pentru acest magazin, ale cărui vitrine vor fi decorate de designerul Michael Howells.

Naomi Campbell va deveni, pentru câteva zile, vânzătoare şi va fi imitată în această ipostază de alte celebrităţi. Totodată, un celebru DJ a cărui identitate nu a fost încă dezvăluită a promis că vizitatorii acestui magazin pop-up vor avea parte de o experienţă antrenantă. Organizaţia de caritate britanică The Prince\'s Trust, fondată în anul 1976, de prinţul Charles, sprijină persoanele tinere defavorizate, pentru a-şi reface vieţile. Naomi Campbell este o prezenţă obişnuită la galele de caritate, celebrul model britanic remarcându-se însă în ultima perioadă şi în calitate de organizatoare a acestor evenimente. Astfel, Naomi organizează, în fiecare an, Fashion for Relief Catwalk şi a realizat designul unei linii de tricouri ce au fost vândute în scopuri umanitare.