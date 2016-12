Naomi Campbell loveşte din nou

Fotomodelul britanic Naomi Campbell ar trebui să dea explicaţii poliţiei din New York, după ce şoferul unei maşini cu care se plimba prin Manhattan spune că l-ar fi lovit. Conform poliţiei din New York, fotomodelul în vârstă de 39 de ani este acuzat că şi-a împins şoferul de pe bancheta din spate a maşinii, făcându-l să lovească volanul maşinii cu capul. Incidentul s-a petrecut în cartierul Manhattan. După acest incident, Naomi Campbell a coborât din maşină şi a plecat, susţine şoferul agresat, un tânăr de 27 de ani. Şoferul s-a ales cu mai multe vânătăi la nivelul feţei. ”Bărbatul avea o vânătaie mică şi o umflătură sub ochiul drept, din cauza ei. L-a lovit în spate şi drept urmare s-a izbit de volan. Vrem să vorbim cu ea”, a declarat un om al legii, imediat după incident. Deşi a fugit de la faţa locului, reprezentantul vedetei a declarat mai târziu că modelul va coopera cu poliţia. În cele din urmă, se pare că Naomi Campbell a ajuns la o înţelegere cu bărbatul, pentru că şoferul şi-a retras plângerea. Rămâne de văzut dacă poliţia va continua investigaţia.

În 2008, Naomi Campbell a fost condamnată de un tribunal din Londra la 200 de ore de muncă în folosul comunităţii, după ce aceasta a pledat vinovat la acuzaţia că a agresat doi poliţişti într-un incident dintr-un aeroport condimentat cu numeroase injurii, declanşat de pierderea unor bagaje. În 2007, Naomi Campbell a efectuat cinci zile de muncă în folosul comunităţii, după ce a fost condamnată de o instanţă din New York pentru că a aruncat cu telefonul într-o menajeră. Într-un incident similar cu un telefon din 1998, modelul şi-a agresat asistenta, pe Georgina Galanis. Naomi Campbell şi-a exprimat regretul pentru comportamentul său în faţa unui tribunal din Toronto, iar fosta asistentă a primit o sumă neprecizată de bani pentru a nu intenta acţiune judecătorească.