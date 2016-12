Naomi Campbell, scafandru profesionist!

Top modelul britanic Naomi Campbell şi-a petrecut vara anului 2012 înotând şi făcând scufundări, întrucât şi-a dorit foarte mult să obţină licenţa de scafandru profesionist. Modelul britanic doreşte să facă scufundări la mare adâncime, iar eforturile ei au dat roade, după câteva săptămâni de antrenamente intense. ”Cel mai îndrăzneţ lucru pe care l-am făcut a fost să învăţ să fac scufundări, în august. Nu ştiam nici măcar să înot atunci când m-am hotărât să fac scufundări”, a declarat Naomi Campbell pentru revista ”Harper\'s Bazaar”. ”Prietenii mi-au spus cât de liniştite şi de calme sunt adâncurile oceanelor. Mi s-a părut că asta sună minunat, aşa că am decis să iau lecţii de scufundări. Am luat mai multe lecţii de înot şi de scufundări, iar apoi am trecut testele scrise şi pe cele practice. Acum fac scufundări de fiecare dată când am ocazia şi îmi place acel sentiment de linişte pe care îl am când mă aflu sub apă. E o adevărată binecuvântare!”, a adăugat modelul britanic.

Naomi Campbell este unul dintre cele mai cunoscute şi mai bine plătite top modele din lume şi a lucrat pentru mari creatori de modă, precum Ralph Lauren, Versace şi Dolce & Gabbana. S-a născut pe 22 mai 1970, la Londra. Naomi Campbell este de origine jamaicană, cu rădăcini chineze, bunica ei din partea tatălui purtând numele de familie Ming. Prima ei apariţie publică a avut loc la vârsta de 7 ani, în videoclipul ”Is This Love?” al lui Bob Marley. La 15 ani, când studia la Italia Conti Academy, Naomi Campbell a realizat un spot pentru marca de automobile Ford. La puţin timp după aceasta, ea s-a hotărât să îşi încerce norocul ca model, dând o probă la Elite Model Management. A fost primul manechin de culoare care a apărut pe coperta revistei ”Time” şi în ediţiile franceze şi britanice ale revistei ”Vogue”.