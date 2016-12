Naomi Campbell se jură că spune adevărul

Aflat în vacanţă în Sardinia, fotomodelul britanic Naomi Campbell nu scapă de subiectul diamantelor însângerate, fiind nevoită să dea publicităţii un comunicat în care se apără de acuzaţiile că ar fi minţit sub jurământ la procesul fostului preşedinte liberian, aşa cum au sugerat fosta ei agentă, Carol White şi actriţa Mia Farrow. Cele două au contestat, prin mărturiile lor, versiunea pe care Naomi Campbell a dat-o sub jurământ în legătură cu presupusele diamante pe care le-a primit de la Charles Taylor. Naomi Campbell a susţinut că nu ştia cine i-a dăruit pietrele neprelucrate şi mai mult a presupus că sunt de la preşedintele liberian.

Charles Taylor este suspectat că a furnizat arme combatanţilor din războiul civil din Sierra Leone, primind în schimb diamante. Naomi Campbell, în vârstă de 40 de ani, afirmă într-un comunicat de presă că nu ar avea nimic de câştigat, dacă ar minţi în proces. ”Nu am niciun motiv. Nu am nimic de câştigat. Sunt o femeie de culoare care a sprijinit şi va sprijini întotdeauna cauzele bune, mai ales când este vorba de Africa. Nu am acceptat niciodată o slujbă oferită, în cei 25 de ani de carieră ca model, de la companii care au fost implicate în apartheid în Africa de Sud”, adaugă supermodelul. Naomi Campbell a explicat că faptele s-au desfăşurat cu 13 ani în urmă şi în aceste condiţii nu ar fi surprinzător ca amintirile unor persoane asupra a ceea ce s-a întâmplat să fie vagi. În plus, a subliniat că a donat diamantele primite, cu prima ocazie, unei organizaţii de caritate sud-africane.

Naomi Campbell a depus mărturie în faţa Tribunalului Special pentru Sierra Leone, în procesul intentat lui Charles Taylor, pentru a da explicaţii despre diamantele pe care fostul preşedinte liberian i le-ar fi oferit în anul 1997, după un dineu organizat în Africa de Sud, de preşedintele sud-african, Nelson Mandela. Manechinul britanic a afirmat sub jurământ că nu mai ştie cu precizie câte diamante i s-au oferit. Le-a descris drept ”nişte pietre cu aspect murdar”, primite în plină noapte, după dineu. Acuzarea spera că mărturia ei va demonstra că fostul preşedinte liberian Charles Taylor minte atunci când susţine că n-a avut niciodată diamante brute primite de la rebelii din Frontul Revoluţionar Unit din Sierra Leone. Acuzarea susţine că fostul preşedinte liberian venise de fapt în septembrie 1997, în Africa de Sud, tocmai pentru a vinde sau a face schimb de arme contra diamante. Actriţa americană Mia Farrow, în vârstă de 65 de ani, a susţinut, luni, în faţa instanţei, că Naomi Campbell i-a spus, a doua zi după dineu, că a primit un diamant uriaş de la fostul preşedinte liberian. Carole White, fosta agentă a fotomodelului, a declarat la rândul său în faţa judecătorilor că a văzut când fosta sa clientă a primit cinci sau şase diamante în noaptea care a urmat dineului în cursul căruia Charles Taylor i-a şi promis, de altfel, că i le va oferi. Fostul preşedinte liberian pledează nevinovat pentru 11 crime, violuri şi înrolarea copiilor-soldat în războiul civil din Sierra Leone, soldat cu 120.000 de morţi.