Naomi spune că ar fi câştigat Eurovisionul

În urma neaşteptatului deznodământ din cadrul concursului Eurovision din acest an, care a fost câştigat de reprezentantul Austriei, Conchita Wurst, transsexualul Naomi, pe numele lui real Florin Moldovan, e sigur că trofeul Eurovision ar fi ajuns în ţara noastră dacă el ar fi fost trimis în finala de la Copenhaga. „Ce are Conchita Wurst în plus faţă de mine? Eu sunt naturală. Nu mă duceam cu barbă la Eurovision, ca să fac ţara de râs. Sunt foarte supărată”, a declarat Naomi, cu ocazia unei dispute televizate în care a intrat în conflict cu designerul român Răzvan Ciobanu. Cel din urmă a spus că Naomi nu ar fi avut nici o şansă în faţa Conchitei Wurst, comparându-l pe transsexualul român cu o Dacie 1310.