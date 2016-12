Naomi Watts, cea mai profitabilă actriţă de la Hollywood

Australianca Naomi Watts este cea mai profitabilă actriţă de la Hollywood, aducînd cele mai mari încasări pentru studiourile producătoare ale filmelor în care a jucat, potrivit topului realizat de publicaţia ”Forbes”. Naomi Watts, care s-a făcut remarcată în filmul ”Mulholland Drive”, de David Lynch, în 2001, a fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, în 2004, pentru ”21 Grams”, al lui Alejandro Gonzalez Inarritu.

Ţinînd cont de preocupările tot mai mari ale studiourilor americane de a-şi creşte profiturile, Forbes.com a alcătuit topul primelor zece actriţe care aduc cele mai mare profituri comparativ cu banii investiţi în filmele în care joacă. Editorii site-ului forbes.com au constatat cu această ocazie că actriţele care primesc cele mai mari onorarii, precum Angelina Jolie, care s-a situat recent în fruntea topului celor mai bine plătite actriţe din lume, cu încasări de 27 de milioane de dolari într-un an, sînt considerate mai puţin profitabile decît cele care sînt plătite cu cel mult cinci milioane de dolari pe film. Naomi Watts, în vîrstă de 41 de ani, s-a situat pe primul loc în acest clasament, analiştii considerînd că ea a ajutat studiourile producătoare să încaseze cîte 44 de dolari pentru fiecare dolar care i-a fost plătit, pentru cele mai recente trei filme în care a fost distribuită – ”Funny Games”, ”Eastern Promises” şi ”The International”. Jennifer Connelly, starul din ”Blood Diamond” (2006) şi ”He\'s Just Not That Into You” (2009), s-a situat pe locul al doilea, filmele ei cîştigînd 41 de dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătită, iar Rachel McAdams, cunoscută pentru rolul din ”The Notebook”, s-a situat pe locul al treilea, cu 30 de dolari pentru fiecare un dolar cîştigat de ea. Pe locul al patrulea în top se află Natalie Portman, cunoscută din pelicule precum ”Războiul stelelor” şi ”Cealaltă moştenitoare Boleyn”, filmele în care a jucat obţinînd încasări de 28 de dolari pentru fiecare un dolar cu cît a fost plătită. Poziţia a cincea i-a revenit actriţei Mery Streep, ajunsă în Top 5 graţie uriaşului succes de casă avut de comedia ”Mamma Mia”, lansată în 2008, cu un raport al încasărilor/onorariului de 28 la 1.

Topul 10 este completat de actriţele Jennifer Aniston (26 dolari la 1 dolar), Halle Berry, Cate Blanchett, Anne Hathaway şi Hilary Swank, toate generînd profituri de 23 de dolari pentru fiecare dolar cu cît au fost plătite. Editorii forbes.com au declarat că au alcătuit această listă pe baza clasamentului celor mai mari 100 de staruri de la Hollywood. Pentru a fi inclusă în acest clasament, fiecare actriţă trebuia să fi jucat în cel puţin trei filme în ultimii cinci ani, care să fi rulat în cel puţin 500 de săli de cinematograf. ”Forbes” a ţinut cont de cîştigurile estimate ale starurilor, de bugetul estimat al fiecărui film şi de încasările rezultate din vînzările de bilete, DVD-uri şi drepturi de televiziune.