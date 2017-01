„Napalm Death” a deschis seria concertelor de excepţie din România lui 2009

Trupa „Napalm Death” a deschis seria super-concertelor din acest an în România, artiştii concertînd, luni seară, în clubul „Becker Brau”, din capitală. Recitalurile de excepţie, susţinute de artişti de renume în România, continuă în luna februarie, cînd vor avea loc patru evenimente deosebite.

Renumitul Sting va concerta la Sala Palatului din capitală pe data de 10 februarie dar, din păcate, fanii care nu şi-au achiziţionat billet pentru acest eveniment nu mai pot face acest lucru, tichetele fiind vîndute în totalitate. De-a lungul impresionantei cariere muzicale, ca artist solo şi lider al legendarei trupe rock „The Police”, Sting a vîndut aproape 100 de milioane de albume şi a fost distins cu peste 16 premii Grammy. Printre hiturile sale celebre, fredonate de milioane de fani din întreaga lume, se numără „Englishman in New York”, „Fragile”, „Shape Of My Heart”, „Roxanne”, „Desert Rose”, „Mad About You” şi „If I Ever Lose My Faith In You”.

Iubitorii de muzică bună se vor putea delecta pe data de 16 decembrie cu două evenimente importante: trupa „The Rasmus” va cînta la „Hard Rock Café”, din capitală, în timp ce renumita artistă din Franţa, Helene Segara, va concerta la Sala Palatului, începînd cu ora 20.00.

Seria concertelor de excepţie din acestă iarnă va fi închisă de cîntăreţul britanic James Blunt, care va cînta în România, la Bucureşti, pe data de 21 februarie, la Romaero Băneasa. Biletele pentru eveniment au preţurile cuprinse între 100 şi 500 de lei, potrivit site-ului www.bilet.ro. Tichetele au preţurile de 100, 150, 220, 250 şi 500 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală. Concertul din România face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, intitulat „All the Lost Souls”, turneu care numără, pînă în prezent, peste 140 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia, Australia şi Africa de Sud. Materialul discografic „All the Lost Souls” conţine 10 melodii, printre care single-urile „1973”, „Same Mistake”, „Carry You Home” şi „I Really Want You”. Majoritatea concertelor susţinute anul trecut de James Blunt au fost sold-out.