Napoleon era... blondă!

Întrecîndu-l, chiar şi la înălţime, pe micuţul Emil Boc, doamna Elena Udrea, susţinută frenetic în şa de preşedintele Traian Băsescu, pozează în Napoleon, cu plete blonde, al PD-L. Cel puţin de pe această poziţie, dumneaei a debarcat la Constanţa, fugărind filiala judeţeană pînă au găsit-o dracii, ca să-i scoată din rînd pe “bagabonţii” care au pactizat cu Radu Mazăre! Trimisa centrului pentru a face vraişte provincia reprezintă o combinaţie unică între Elena şi Napoleon, care, iată, ne-am convins că era... blondă! Elena Udrea şi susţinătorii dumneaei, care şi-au reafirmat sprijinul dîrz şi necondiţionat, vor să ne demonstreze în continuare cum se face praf un partid în cinci minute. Arma de bază a Elenei Napoleon este cronometrul, dacă e să cîntărim laudele de sine înşirate într-un material publicat de ziarul “Gîndul”. Ca un autentic Napoleon feminin al istoriei noastre contemporane, doamna Udrea, care şi-a pierdut farmecul de altădată, fiind prea crispată pentru vremurile pe care le trăim, face istorie cu cronometrul pus tot timpul în funcţiune. Stimabila blondă de la Cotroceni se laudă că, într-o oră şi jumătate, dacă am reţinut eu bine, a făcut ceea ce nu au făcut alţii, în opt ani de zile, în PD-L Constanţa! Adică, după cum am mai consemnat, a făcut partidul varză! Şi pentru că tot era vorba de varză, ca să fie în deplină concordanţă cu realităţile contemporane, a dat vina pe capra vecinului, aia de la PSD, pentru a justifica măsurile brambura pe care le-a luat în ultimile zile. Dacă observaţi, cei doi domni din echipa lui Napoleon care era blondă, Canacheu şi Stoica, doi băieţi prudenţi şi cu experienţă politică, au făcut patru paşi înapoi şi i-au predat definitiv cronometrul Elenei, pentru a desăvîrşi opera începută de Traian Băsescu cu o lună de zile înainte de alegerile locale. Mă refer la opera de compromitere totală şi definitivă a uneia dintre cele mai puternice organizaţii a PD-L! Acum, cînd starea de lucruri a devenit extrem de cotoioasă, Elena Udrea vrea să scoată castanele din foc cu mîinile celor de la PSD, strigînd “Trădare” de trei ori! Chipurile, partidul lui Mazăre şi-ar fi băgat coada, poate chiar piciorul, în unitatea de monolit a pedeliştilor constănţeni, trataţi precum Scufiţa Roşie de către Napoleon trimis de la centru. Reţineţi, cu cronometrul în mînă, pentru a-i pune pe trădători pe fugă! Şi pe mişei. Mulţi la număr, bag de seamă, de vreme ce nu-i văd în preajma dumneaei decît pe domnii Popescu, Constantin, Iorguş şi, mă rog, alţi cîţiva care alcătuiesc echipa de zgomote. Ca simplu observator al vieţii politice constănţene, aşteptam ca filiala locală să-şi adune rîndurile şi să facă o analiză serioasă a cauzelor care au favorizat înregistrarea unor înfrîngeri usturătoare la alegerile locale. Într-o situaţie de criză, cum este cea de la Constanţa, este de-a dreptul jenant să te smiorcăi şi să arăţi cu degetul spre băieţii răi de la PSD, care, chipurile, şi-au infiltrat oamenii în nu ştiu care structuri, pentru a le pune sub limbă pedeliştilor bomboana trădării! Sigur, pentru Elena Napoleon, e mai simplu să interpreteze aria trădării şi să ocolească senin momentul de dinainte de alegeri, cînd, peste noapte, de la Cotroceni au decolat doi candidaţi cu moţ, a căror soartă, în alegeri, era deja pecetluită. E mai uşor să vezi bîrna din ochii altuia şi deloc plăcut să mergi pe firul putregaiului care a şubrezit PD-L Constanţa, pentru că asta înseamnă să faci o analiză de partid serioasă şi nu să extinzi vînătoarea de vrăjitoare. Se plîngea Napoleon care era blondă că niciun pedelist nu l-a atacat pe Mazăre. Dacă asta e problema dumneaei, o informez că Stelian Duţu i-a înjurat la greu pe pesediştii constănţeni. A făcut însă, prostia să se ia şi de Băsescu. Merită el să mai fie dat ca exemplu pozitiv de Napoleon?