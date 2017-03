Napoli încearcă să dea marea lovitură

Marți seară vom cunoaște primele două echipe calificate în sferturile de finală ale UEFA Champions League, în ambele partide favorite la calificare fiind echipele oaspete, care vin după victorii în manșa tur. În vârf de formă în acest moment, Bayern merge la Londra pentru a „bifa” o nouă calificare în sferturi, fiind greu de crezut că Arsenal poate răsturna diferența de patru goluri din meciul tur. Pentru englezi ar fi bună o victorie de moral, mai ales că londonezii au doar două victorii în ultimele șase meciuri (una cu modesta Sutton United în Cupa Angliei!).

Mult mai disputată se anunță partida din Italia, unde SSC Napoli speră să elimine deținătoarea trofeului - un 2-0 sub Vezuviu fiind posibil! - și să ajungă pentru prima oară în sferturile de finală ale UCL. Italienii, care vor fi în formulă completă, se bazează pe faptul că Real are probleme din cauza accidentărilor, Varane și Coentrao fiind absenți, iar Cristiano Ronaldo a făcut antrenamente separate. În plus, napoletanii îl au pe cel mai în formă fotbalist din Italia în acest moment - belgianul Dries Mertens, autor a 18 din cele 62 de goluri ale lui SSC Napoli din acest sezon!

Programul partidelor de marți seară, din returul optimilor de finală ale UCL, ambele urmând să se joace de la ora 21.45: SSC Napoli - Real Madrid (în direct la ProTV și Dolce Sport 1) și Arsenal Londra - Bayern Munchen (în direct la Dolce Sport 2).