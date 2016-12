Napolitano şi Băsescu, unul mulţumit, celălalt singur în globalizare

Preşedintele României, Traian Băsescu, şi cel al Italiei, Giorgio Napolitano, au făcut ieri declaraţii care ar lăsa pe oricine fără replică. Dacă şeful statului italian a vorbit despre „legăturile strânse“ dintre italieni şi românii din peninsulă, cel român ne spune că munca unei echipe nu poate fi făcută de o singură persoană. Băsescu susţine că niciun stat membru al UE nu poate face faţă de unul singur procesului de globalizare, menţionând că soluţia problemelor cu care se confruntă Europa o reprezintă mai multă integrare şi că ar trebui să se înceapă cu integrarea fiscal-bugetară. În plus el „a constatat“ unele lucruri ce ţin de România. „Am constatat că România are cheltuieli foarte mari cu funcţionarea statului şi cheltuieli foarte mari cu programele sociale. Tot aici pot încadra şi pensiile care au devenit mult mai mari decât sumele pe care Guvernul le colecta în fondul de pensii. Am acţionat în 2010 extrem de sever în această direcţie şi este evident că România a atins nişte echilibre în urma sacrificiilor pe seama populaţiei“, a spus şeful statului. Băsescu l-a ridicat pe un soi de piedestal pe şeful statului italian, afirmând că Giorgio Napolitano este „unul dintre făuritorii UE” şi este singurul preşedinte căruia îi urmăreşte cu atenţie luările de poziţie şi, de cele mai multe ori, ţine cont de ele. „Spun pentru prima oară acest lucru în cele două mandate pe care le-am exercitat ca preşedinte al României“, a mai spus Băsescu mulţumindu-i lui Napolitano pentru gestionarea problemei imigranţilor români.