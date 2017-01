Narcis Amza a demisionat din fruntea Inspectoratului Şcolar

Evaluarea care s-a derulat în perioada 7-8 iunie şi care a zguduit liniştea factorilor decizionali din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa a fost făcută de către o comisie a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, avînd următoarea componenţă: Nicolae Ilinca - inspector Direcţia Generală Management Învăţămînt Preuniversitar, responsabilul comisiei, Muza Maftei - inspector Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, Dragoş Cosma - inspector Direcţia Generală Management Învăţămînt Preuniversitar, Gheorghe Vişan - inspector Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane, Virginia Molnar - auditor, Direcţia Audit. Reamintim că această evaluare a fost realizată conform OMEdCT nr.1223/31/05.2007 privind evaluarea inspectorilor şcolari generali, a inspectorilor şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi a directorilor de la casele corpului didactic. În ordinul ministrului, se arată că evaluarea se efectuează pentru activitatea managerială desfăşurată în anul şcolar 2006/2007, conform cu fişele de (auto)evaluare din anexele ordinului. Conform declaraţiei responsabilului comisiei, concluziile controlului vor ajunge la ISJ în perioada 18 - 23 iunie, adică în mijlocul testelor naţionale! Luînd în considerare şi acest aspect, inspectorul general al ISJ Constanţa, prof. Narcis Amza, a decis să-şi dea demisia din funcţie. Amza a declarat că marţi (12 iunie - n.r.) a contactat Ministerul Educaţiei solicitînd, printr-un fax, încetarea contractului de management. Data încetării: 15 iunie. „Decizia am luat-o în urma unei consultări cu familia, stabilind că e bine să fac acest pas înainte de examenele naţionale, pentru că dacă o amînam, aş fi avut senzaţia că lucrez cu pistolul la tîmplă”, a spus Narcis Amza, ieri, într-o conferinţă de presă, precizînd că nu dă randament într-o „stare de disconfort psihic”. Mai mult decît atît, Amza pretinde că are informaţii potrivit cărora controlul ar fi fost ordonat în perioada în care preşedintele Traian Băsescu era suspendat din funcţie, făcînd astfel legătura dintre această decizie şi relaţia sa cu preşedintele ţării, care-i este naş de cununie. Ea a confirmat că în urmă cu 20 de ani a fost cununată de Băsescu, acesta fiind unul dintre „defectele” ei. Potrivit declaraţiei sale, celelalte două ”defecte” sînt faptul că este femeie şi apartenenţa sa la comunitatea tătarilor (!?). Narcis Amza este preşedintele Organizaţiei Judeţene de Femei a PD, filiala Constanţa, dar nu a vrut să comenteze dacă decizia ei are la bază şi motive politice.