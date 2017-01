Narcisa Suciu îşi mai doreşte un copil

Deşi are o fetiţă, Daria, în vîrstă de opt ani, dar şi o viaţă profesională solicitantă, talentata interpretă Narcisa Suciu îşi doreşte un al doilea copil. "Este destul de greu să împac viaţa de artist cu fiica mea, mai ales că trebuie să o las pe la şcoală la ora 08:00 şi să o iau la 11:45. Apoi facem lecţiile, chiar dacă eu am altceva de făcut. În plus, am concerte prin ţară, dar mă descurc, chiar dacă, uneori, este puţin mai dificil", mărturiseşte artista. Totuşi, impedimentele nu contează, atunci cînd vine vorba de un nou bebeluş. "M-am gîndit foarte serios, în ultima vreme, la posibilitatea unui alt copil, mai ales că eu şi Daria vorbim destul de des despre un eventual frăţior al ei. Însă nu ştiu dacă îl voi naşte eu sau voi recurge la o adopţie", a subliniat artista.

Chiar dacă are o fiică pe care o creşte singură, artista îşi face timp şi pentru fanii săi, susţinînd numeroase concerte, mai ales în această perioadă, colindele fiind nelipsite din repertoriul Narcisei. "Şi anul acesta, ca de obicei, cînt colinde de sărbători. Sper să reuşesc să fiu de Crăciun la Sighet, unde este un festival deosebit în acestă perioadă a anului", a mai spus Narcisa Suciu.