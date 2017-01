Narcisa Suciu studiază ştiinţele politice

Ce surpriză le pregătiţi fanilor?

Am finalizat o piesă pe care mi-am dorit să o fac de aprox. doi ani, însă nu am reuşit pînă acum. Este o piesă realizată după o melodie sîrbească cunoscută, pe care mi-a tradus-o Dinu Olăraşu. Vreau să o promovez, am cîntat-o, deja, într-un spectacol la Baia Mare şi a fost foarte bine primită. Însă, nu cred că voi face un videoclip la ea, nu mi se pare o investiţie bună un clip difuzat pe un post TV de specialitate.

Pregătiţi ceva special pentru sărbătorile de iarnă?

Şi anul acesta, ca de obicei, voi cînta colinde. Sper să reuşesc să fiu de Crăciun la Sighet, unde este un festival deosebit în acea perioadă a anului.

Cum vă împăcaţi viaţa de artist cu "rolul" de mămică?

Este destul de greu, mai ales că trebuie să o las pe Daria la şcoală la ora 08:00 şi să o iau la 11:45. Apoi facem lecţiile, chiar dacă eu am altceva de făcut. În plus, am concerte prin ţară, dar vorba noastră: "Niciodată n-o fost să nu fie cumva". Mă descurc, chiar dacă, uneori, este puţin mai dificil.

De curînd sînteţi studentă...

M-am înscris la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Secţia Ştiinţele Comunicării. Consider că este cea mai bună facultate din ţară, în acest domeniu, chiar dacă sînt la învăţămînt la distanţă, pentru a avea timp de muzică, de Daria...

De ce aţi ales această facultate?

Vreau să învăţ, să ştiu, mai ales că am două sau trei ore pe zi mai libere, cînd fiica mea îşi face lecţiile. În plus, trebuie să fiu prezentă, doar în sesiune, la examene, nu cred că este mare lucru. Dacă nu voi face faţă, voi renunţa la facultate, dar cred că mă voi descurca, îmi place acest domeniu.

Ce proiecte aveţi?

În primul rînd, mi-am propus să îmi iau permisul de conducere. La începutul anului, mi-am achiziţionat o maşină şi cred că a venit timpul să fac şi şcoala de şoferi. După cîteva şedinţe, instructorul mi-a spus că mă descurc, nu am probleme ca şofer. Îmi doresc să termin şcoala pînă la începutul iernii, sper să reuşesc ceea ce mi-am propus. Oricum, dacă nu voi fi sigură pe maşină, nu voi susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere, mai ales că îl voi da la Baia Mare.