NASA a găsit urme de viaţă pe un meteorit

• Entuziasm şi scepticism deopotrivă • Un cercetător de la NASA a declarat că a descoperit urme de viaţă extraterestră, fosilizate, în fragmentele unui meteorit, declanşând un val de entuziasm, dar şi de scepticism în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale. Articolul lui Richard Hoover, însoţit de fotografiile făcute la microscop ale unor mici creaturi care seamănă cu nişte viermi, a fost publicat vineri, în ”Journal of Cosmology”, disponibil online. Acest savant a tranşat mai întâi fragmente din mai multe tipuri de meteoriţi, numite chondrite carbonatice, susceptibile de a conţine apă şi materii organice, pe care le-a analizat apoi la microscop. Cercetătorul a descoperit organisme care semănau cu bacteriile şi pe care le-a denumit ”fosile autohtone”, despre care afirmă că nu ar proveni din contaminarea probei, atunci când meteoritul intră în atmosfera Terrei, ci direct din spaţiu şi din organismele vii conţinute în comete, meteoriţi şi alte corpuri cereşti. ”Implicaţiile ar fi acestea: viaţa există peste tot, iar viaţa de pe Terra ar putea proveni de pe alte planete”, afirmă autorul studiului.

• Nimic nou sub soare • Astfel de cercetări care sugerează prezenţa vieţii extraterestre în meteoriţi nu sunt noi şi provoacă, de fiecare dată, dezbateri aprinse în rândul comunităţii ştiinţifice, în legătură cu felul în care aceste organisme pot să supravieţuiască în spaţiu şi în legătură cu originea vieţii din univers. Richard Hoover este un cercetător foarte respectat şi un astrobiolog cu o reputaţie exemplară în cadrul NASA, afirmă Rudy Schild, redactorul-şef al revistei ”Journal of Cosmology” şi cercetător la Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. ”Ţinând cont de natura controversată a acestei descoperiri, am invitat 100 de experţi şi peste 5.000 de persoane din comunitatea ştiinţifică pentru a studia acest articol şi pentru a ne propune analizele lor critice”, a adăugat Rudy Schield.