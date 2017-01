Născut cu două capete

Un bebeluş de sex masculin, care s-a născut luni, în Bangladesh, cu două capete, a fost pus sub protecţia poliţiei, din cauza celor peste 100.000 de curioşi veniţi la spital pentru a-l vedea. Kiron s-a născut prin cezariană, într-o clinică din oraşul Keshobpur, aflat la 135 de kilometri de capitala Dacca. A avut la naştere o greutate de 5,5 de kilograme. În prezent, bebeluşul şi mama sa, în vîrstă de 22 de ani, se simt bine. Micuţul are un stomac aparte şi se hrăneşte normal, însă cu ajutorul a două guri, a precizat medicul ginecolog Mohamad Abdul Bari. Bebeluşul are un singur organ genital, precum şi toate membrele. Încercînd să explice de ce bebeluşul are două capete, medicul a precizat simplu că a pornit de la un singur embrion care, pe parcurs, s-a dezvoltat anormal. Medicii nu au fost însă în măsură să stabilească dacă bebeluşul are toate organele vitale în dublu exemplar.

Vestea despre acest caz s-a răspîndit foarte repede, marţi venind la clinică 150.000 de persoane pentru a-l vedea. De aceea, bebeluşul şi mama sa au fost transferaţi într-un spital mai mare din oraşul Jessore, clădirea fiind păzită de poliţie. Mulţi curioşi au donat bani familiei, potrivit publicaţiei locale “Samakal”. În ultimii ani, în Bangladesh, o ţară musulmană laică cu 144 de milioane de locuitori, s-au înregistrat multe cazuri de copii născuţi cu anomalii, în special siamezi.