“Năstase are şi pregătirea, şi căderea să îmi dea sfaturi”

În ultima postare pe blog, fostul premier Adrian Năstase anunţa că \"iese din hibernare\". Până atunci, el spune că ar vrea să vadă la televizor nu doar vizite la CSM: “Aş vrea să văd cum se instalează încrederea că viitorul va fi mai bun”. Premierul Victor Ponta a fost rugat, luni seara, să comenteze remarca lui Năstase privind vizitele la CSM. El a declarat că fostul prim-ministru este unul dintre oamenii pe care el nu va fi supărat niciodată, fiind unul din cei care chiar are dreptul să îi dea sfaturi: “Şi are şi pregătirea, şi căderea să îmi dea sfaturi\". Ponta a afirmat că este bucuros să ştie că noul ministru al Justiţiei şi-a preluat atribuţiile şi îl scuteşte pe el de desele vizite la CSM. Premierul le-a destăinuit jurnaliştilor că discută cu Năstase pentru că e un om care chiar ştie ce înseamnă guvernarea: “Cred că a exprimat o amărăciune pe care într-un fel o am şi eu. Mi-am exprimat-o azi la grupurile parlamentare şi am spus faptul că, după 70 de ani de când s-au confiscat proprietăţile, au fost atâtea guverne de dreapta care nu au dat nimic înapoi, şi ajunge un prim-ministru social democrat care restituie în natură şi restituie sume importante din bugetul public. Nu e un lucru care să mă facă fericit\". (A.M.)