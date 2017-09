Năstase, atac furibund!

Fostul premier Adrian Năstase susţine, pe blogul propriu, că slugile „idioate” ale regimului Băsescu - Macovei nu vor o dezbatere autentică în domeniul Justiţiei. „Există încă unele slugi ale regimului Băsescu - Macovei care nu vor o dezbatere - absolut necesară - în domeniul Justiției, care să elimine abuzurile și derapajele din acest domeniu, tot mai evidente pentru perioada de după 2004, sub pretext că ne-am întoarce la Justiția din timpul guvernării Năstase. Pentru acei idioți care ar dori perpetuarea „statului mafiot” și a „statului paralel”, am o listă cu 50 (cincizeci) de acte normative adoptate în perioada 2001 - 2004, în domeniul combaterii corupției. Nu cred că idioții respectivi își vor schimba abordările. Poate însă că unii din cei contaminați de lozincile lor vor începe să înțeleagă că în acei ani am încercat, împreună cu experți ai Uniunii Europene, să modernizăm sistemul judiciar din România”, a scris Adrian Năstase, citat de evz.ro.