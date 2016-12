Năstase, condamnat din nou fără probe directe

10:35:41 / 07 Ianuarie 2014

romani ce nu au ce minca

de la revolutie toti de la putere sau inbogatit peste noapte nu le e rusine ca traiu in romania e din zi in zi mai greu sint oameni de rind ce nu au ce minca cei de la guvernare cei ce fura nu sa gindesc si la cei ce nu au o bucata de pine so manince rusine pentru cei ce fura pine poporului roman la puscarie cu ei nu un an doi trei si 20 de ani sa stea dupa grati sa nu poata sa se lafae cu bani furati si tu ponta nu esti departe de nastasie si tu esti un hot ca de cind ai venit la guvernare poporu roman nu are un trai mai bun ai marit impozite apa lumina benzina alimente e.t.c