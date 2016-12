Năstase, condamnat fără dovezi?

14:53:16 / 11 Ianuarie 2014

Imperialismul prinde radacini in romania

Nu comentam articolul pe care il consider deosebit de util si bine informat., M-a indignat cele 3 comentarii facute de 3 indivizi sau grupuri de indivizi care se scalda zi de zi in laturile PARANOICULUI si DEMENTUL- tr. basescu,. Pe scurt ; Adrian Nastase este DETINUT POLITIC ,arestat la comanda SCLEROZATULUI de basescu si de LACHEII lui americani care dealtfel prin DIVERSIUNE l-au impuscat si pe PATRIOTUL si ADEVARATUL ROMAN--NIC. CEAUSESCU in 1989, cand gen. voinea din aparator a lui Ceausescu , in acelasi timp a devenit acuzator.,Astai curata DIVERSIUNE pe care se bazeaza de 10 ani nemernicul de basescu si care cand vede cad nui iese pasentele ,prin intermediul laturilor in care se spala monica macovei , danil morar, th. stolojan, zegrean, papici, chiovesi si toti acolitii din pdl, cheama imediat intarituri dela Woasingthon, Exemplul este vizita din aceste zile a demnitarului american V. HULAND, care ne considera colonie americana ,urangutani coborati acum din pomi si sclavii imperialismului anglo-american, Bai comentatorilor 1-3 aveti epilepsie si nu vedeti ca britanicii isi bat joc de romani in fel si chip si ii trateaza ca pe sclavi,. Boilor ,acesta este imperialismul anglo- american , mereu in expansiune, razboi de ocupatie si sclavie, Nu vi se pare o mare coincidenta vizita demnitarului american cu timpul cand prietenii CHINEZI se pregatesc sa inceapa constructia reactoarelor 3 si 4 de-la Cernavoda si canalul navigabil Siret-Baragan., Bai lepre pdl-iste,americanii l-a imprumutat pe basescu cu 25 miliarde de dolari pe care i-a fituit cum a dori muschii lui , iar cel putin 3 generati de romani vor plati datoriile dementului. criminalului si tradatorului basescu facute in numele romaniei la bancile americane., Bai carpe pedeliste cu care se sterg TRADATORII la fund , voi nu ati avut si nu avet nici parinti nici tara si patrie si din ce scriti in comentarii sunteti cozi de topor,bestii ordinare si mancatori de rahat porcesc., Adrian Nastase este un Mare Om, un mare profesor universitar,un Mare JURIST,si a fost un Mare Ministru de ezterne a romaniei si cel mai COMPETITIV si MARE PREMIER A ROMANIEI din perioada 2000-2004 cand ECONOMIA a inregistrat o crestere constanta anuale de 8,3 %,.- SERPALAILOR,ma opresc aici penrtuca nu meritati sa fiti luati in seama de nici un om de buna credinta.,