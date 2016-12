Năstase despre Băsescu: “Poate că are o lipsă de neuroni”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a declarat, ieri, că preşedintele Traian Băsescu a dat instrucţiuni, într-o întîlnire cu responsabilii din Justiţie şi reprezentanţii deputaţilor şi senatorilor, ca dosarele demnitarilor, aflate la Parlament, să fie finalizate şi votate “corespunzător”. Năstase a menţionat că a cerut Preşedinţiei să facă publice stenogramele şedinţei care a avut loc la Cotroceni, după raportul din iarnă al Comisiei Europene despre justiţia din România, la care au participat, alături de şeful statului, responsabili din domeniu şi reprezentanţi ai puterii politice şi ai Parlamentului. Năstase a spus că Băsescu i-a convocat pe toţi factorii de decizie din justiţie pentru a le vorbi despre dosare, dar şi despre adoptarea rapidă a Codurilor, deşi Comisia Europeană nu ceruse acest lucru. Solicitat de către jurnalişti să comenteze pe marginea documentului din mapa ministrului austriac de Externe, în care se spune că Băsescu îi vrea capul, Năstase a răspuns: “Poate că are o lipsă de neuroni”. El a apreciat că informaţiile introduse în mapa ministrului austriac de Externe arată percepţia în străinătate a felului în care se desfăşoară procesele în Justiţie în ţara noastră, lucru pe care l-a considerat “extrem de grav”. “Nu ştiu ce are în minte Traian Băsescu, nu ştiu cum gîndeşte el autoritatea de lucru judecat, dar, în mod evident, acest tip de abordare a ajuns şi la ambasadele străine şi oferă o imagine dezastruasă despre ceea ce ar trebui să însemna o justiţie independentă în România”, a comentat Năstase. Apoi a comentat şi replica dată de purtătorul de cuvînt al Preşedinţiei, Valeriu Turcan: “A spus acolo un lucru care văd că a fost menţionat şi de purtătorul lui de vorbe, că, de fapt, dosarele acelea erau pornite din sesizări din partea unor colegi din PSD. Aduc aminte că Mona Muscă nu era colegă cu mine în PSD, că toate scandalurile şi dosarele legate de clădirea din Zambaccian au fost pornite sub supravegherea lui Băsescu şi a colegilor lui de Alianţă în 2004, iar, încă din 2002, primarul general de atunci a trimis scrisori de sesizare în care arăta că acea construcţie este ilegală.” Încă de la 17 februarie, preşedintele Comisiei juridice din Senat, Toni Greblă, declara, după întrevederea care a avut loc la Cotroceni în acea seară pe tema raportului de ţară al Comisiei Europene pe tema justiţiei, că oficialii cu responsabilităţi în domeniul justiţiei şi preşedintele Băsescu au discutat la reuniunea respectivă şi despre dosarele lui Adrian Năstase şi Şerban Mihăilescu, aflate în Parlament la acea dată, care urmau să fie înaintate plenurilor.