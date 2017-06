Năstase despre incidentele din Fed Cup: „Pot să mă trimită la închisoare, dacă vor“

21:29:27 / 24 Aprilie 2017

Nea Ilie,bravo!

Or sa-ti ia boii de la bicicleta betivii,drogatii si poponarii din U.K.Daca n-ar avea bani,palizii din tara unde ploua mereu,nimeni nu i-ar lua in consideratie!O natiune de puturosi si fitosi,fost imperiu.Beau,scuipa,se pisa pe ei si ele in fiecare sfarsit de saptamana.Toti sunt ingroziti cand vin astia in vacanta,defriseaza tot.Niste nesimtiti,si stiu ce zic pentru c-am lucrat cu ei,pe nave comerciale si am fost si in orasele lor.Nea Ilie,bravo de 2 ori.Asa ar trebui sa fim toti,cand vin in Romania sa vina cu respect,nu ca in colonie pe plantatie!