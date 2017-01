Năstase, dezamăgit de acţiunile UNPR

Adrian Năstase dă replica pe blog unui comunicat al UNPR, în care se arată mirat că tocmai formaţiunea care a „trădat“ voturile electoratului pune în discuţie activitatea lui în slujba ţării şi-şi mărturiseşte dezamăgirea faţă de acţiunile unor lideri UNPR „al căror potenţial îl cunoaşte“. În postarea de pe blog intitulată „Răspuns către nimeni“, pesedistul aminteşte că a acuzat recent că UNPR politizează Armata. „Ce răspuns am primit, după o săptămână? O selecţie de afirmaţii şi de exagerări care nu au legătură cu absolut nimic din ce am spus eu în acel comentariu. Poate că tăcerea ar fi fost un răspuns mai bun la ceea ce am scris eu acolo“, a scris Năstase. Social-democratul arată că el nu a vrut să scrie de fapt despre UNPR, aşa cum aceştia au interpretat, ci despre „acceptarea de către conducerea Armatei, asigurată de UNPR, a unui ordin neconstituţional de schimbare a ordinii de precădere la primirea onorului cu ocazia Zilei Naţionale“, care reprezintă „un act de servilism şi de complicitate la încălcarea regulilor statului de drept“. UNPR critică acuzaţiile de politizare a Armatei venite din partea lui Adrian Năstase şi îi recomandă fostului premier, ca în loc să fie „garda de corp a lui Victor Ponta“ să-şi folosească toată influenţa pentru a-l aduce pe şeful PSD pe drumul responsabilităţii.