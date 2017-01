Năstase, dispus să candideze la Preşedinţie, dacă PSD îl desemnează

Deputatul Adrian Năstase, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, a afirmat, ieri, că este dispus să candideze la Preşedinţie dacă partidul îl va desemna şi că nu şi-ar da demisia din partid pentru a candida din postura de independent la alegerile prezidenţiale din acest an: “Nu cred în şansa unui candidat independent la prezidenţiale, ţinînd seama de experienţa mea”. El a arătat că “se pot întîmpla nenumărate lucruri în secţiile de vot” atunci cînd candidatul nu are “o structură” la nivelul comisiilor electorale din secţiile de votare. Năstase a mai spus că şansele unui candidat PSD împotriva lui Băsescu în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale sînt “mai mici” în cazul în care PSD va rămîne la guvernare alături de PD-L” şi a reafirmat faptul că el a fost împotriva participării la guvernare a social-democraţilor alături de democrat-liberali. Întrebat dacă se teme de o confruntare cu actualul şef al statului, Năstase s-a arătat “foarte deranjat” de o asemenea întrebare, spunînd că de patru ani “se bate” cu Băsescu şi nu îi este frică de acesta. În opinia sa, în discursul pe care-l va ţine în Parlament, în 9 martie, preşedintele Băsescu va începe să se disocieze de PSD şi de unii dintre membrii PD-L, scoţîndu-i pe social-democraţi, dar şi pe premierul Emil Boc drept “ţapi ispăşitori” şi “transferînd către Guvern elementele de negativitate, deşi are responsabilitatea totală a acestui proiect”. Întrebat ce anume îl determină să facă o astfel de afirmaţie, Năstase a spus: “Traian Băsescu a crezut că poate să separe cumva campania pentru prezidenţiale, în care să distrugă forţa de propulsare a unui candidat PSD prin preluarea la guvernare, de guvernarea în sine, care se realizează împreună cu PD-L. Or, acum descoperă că problemele guvernării sînt foarte grave şi ele se întorc, prin rezultatele negative, către cel care a iniţiat acest proiect şi care este Traian Băsescu. (…) Emil Boc va rămîne cumva, probabil, unul dintre cei care vor plăti pentru guvernare. Pe de altă parte, PSD are o problemă de raportare la propriul său electorat şi o problemă de credibilitate în ceea ce priveşte relaţia cu un preşedinte pe care a vrut să-l suspende, care a fost considerat neconstituţional şi aşa mai departe”. El a adăugat că, “în aceste condiţii, Băsescu va trebui să se separe, să se departajeze cît mai mult de PSD pe de o parte şi, pe de altă parte, probabil, de unii dintre oamenii lui din PD-L”. Totodată, deputatul PSD s-a arătat “absolut convins” că, la începutul acestei săptămîni, membrii Camerei Deputaţilor vor aproba modificarea regulamentului de funcţionare a acestui for, pentru ca dosarele sale să fie trimise “pentru următorul deceniu” la instanţa supremă. Năstase a afirmat că modificarea regulamentului de funcţionare a Camerei Deputaţilor “viza, de fapt, situaţia concretă” a votului privind dosarele sale. Năstase a explicat că, avînd în vedere numărul extrem de mare de martori din dosarele sale şi ţinînd cont de faptul că aceşti martori trebuie audiaţi, probabil în “următorii nouă, zece ani, vor fi finalizate audierile” în cazul său.