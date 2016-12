Năstase: “Dragă Stolo, nu mai exagera cu dovezile de fidelitate faţă de Băsescu”

Prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan a declarat, marţi, că PSD este ctitorul blocării reformei în justiţie şi ctitorul blocării ridicării imunităţii parlamentare a demnitarilor. Replica a venit din partea fostului premier Adrian Năstase, care îi reproşează liderului PD-L, într-o postare pe blogul personal, că în declaraţii recente a încurcat “imunitatea parlamentară” cu “răspunderea ministerială” şi îl roagă pe acesta să renunţe la “dovezile publice de fidelitate faţă de Traian Băsescu”: “Mai grav este că i-au dat să citească la televizor şi în faţa presei un text care nu are nicio legătură cu realitatea. “Dragă Stolo”, ai încurcat instituţiile. Te-ai referit de mai multe ori, în textul pe care l-ai recitat, la conceptul de “imunitate parlamentară”, care i-ar fi protejat pe miniştrii parlamentari în cazul cererilor de începere a urmăririi penale. Îţi aduc aminte, deşi ar fi trebuit să ştii, că instituţia ce trebuie invocată în toate aceste situaţii este cea a “răspunderii ministeriale”, adică cea reglementată de Constituţia României în art. 109. Ştiu că pentru public dă bine să amesteci termenii, dar pentru un fost prim-ministru, un fost preşedinte de partid, astfel de confuzii (voite sau nu) sînt descalificante”. Fostul premier afirmă că decizia privind începerea sau nu a urmăririi penale în cazul foştilor miniştri aparţine Parlamentului “şi se ia în funcţie de existenţa sau inexistenţa unor indicii temeinice din cererile procurorilor”. El adaugă că Parlamentul “nu joacă rolul unui grefier care înregistrează cererile transmise de parchete şi concepute de Băsescu şi Morar”. Năstase consideră că “povestea cu “blocatul dosarelor” de către Parlament este o manipulare care funcţionează pentru cei neinformaţi”: “Te rog să nu te iei după Monica Macovei. Pe vremea lui Ceauşescu, lucrurile mergeau altfel. Marea Adunare Naţională nu-şi bătea capul cu astfel de “fleacuri”. Ştiu că vă place, şi ţie şi şefului tău, să îi menţineţi pe oameni în ceaţă şi să profitaţi de ignoranţa lor. Inclusiv a Monicăi Macovei. Cred însă că nu e corect ceea ce faceţi. Chiar dacă aşa scrie că trebuie să faceţi, în documentul de strategie electorală al PD-L-ului, publicat ieri (marţi - n.r.) în ziare”. El consideră că “Traian Băsescu chiar crede că justiţia este doar ceea ce decide el”: “Şi că dosarele politice pe care i le dăruiesc prietenii, de ziua lui, sînt cele pe care reprezintă dovezi ale luptei împotriva corupţiei. Dar justiţia şi lupta împotriva corupţiei nu înseamnă asta. Dacă ar fi însemnat asta, atunci nu am fi ajuns în situaţia ca, azi, trei din patru români, să nu aibă încredere în justiţie. Dragă Stolo, un ultim mesaj. Văd în încercarea voastră de a reactiva tema justiţiei şi a corupţiei un soi de disperare. Este disperarea celor care ştiu că, în campania electorală din 2004 şi în cei cinci ani care au urmat au marşat pe o temă falsă, care nu rezolvă nimic din problemele reale ale românilor. Această disperare va duce, sînt convins, şi la pierderea alegerilor de către voi în acest an. Ştiu - asta doare cel mai tare”. El aminteşte şi faptul că a cerut parlamentarilor să voteze pentru începerea urmăririi penale în cazul său. Năstase scrie că a început campania pentru alegerile europene, “iar prietenii pedelişti l-au pus pe “dragă Stolo” în glastră, ca pe o floare frumoasă şi strălucitoare, care poate să acopere mizeriile din casă”.