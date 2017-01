Năstase i-a scris lui Barroso despre acţiunile DNA de “hărţuire politică”

Fostul premier Adrian Năstase i-a trimis, săptămîna trecută, o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, Jose Barroso, în care afirmă că este hărţuit politic prin intermediul DNA şi arată că în dosarul legat campania din 2004 sînt vizaţi 972 de martori, în timp ce, în procesul de la Nurnberg, au fost audiaţi doar 270: “Diferenţa de la 270 la 970 dovedeşte, în cazul dosarului meu, seriozitatea, obiectivitatea, independenţa politică, neutralitatea, profesionalismul, preocuparea pentru egalitatea armelor în proces, egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii (în sensul că aproape fiecare cetăţean să aibă şansa de a depune mărturie în faţa instanţei, în acest dosar), dar, mai ales, preocuparea pentru adevăr”. El menţionează că “această preocupare deosebită se manifestă tocmai în acest an dificil, în care şeful lui Daniel Morar, Traian Băsescu, se chinuie cu greutăţile ţării şi încearcă, aşa cum ştie mai bine, să repare, ce mai poate, din inechităţile existente în sistemul judiciar”. Mai mult, Năstase îi pune la dispoziţie lui Barosso un document referitor la acuzaţii de corupţie la adresa actualului şef de stat: “Pentru că am observat cît de preocupată este Comisia Europeană de felul în care politicienii români se ascund în spatele imunităţii prevăzute de Constituţie, doresc să vă pun la dispoziţie un document, pe care l-am primit, prin care se solicita Preşedinţiei României - Comisiei speciale constituită conform art. 16 al. 2 din Legea 115/1999 republicată privind răspunderea ministerială, din noiembrie 2002, trimiterea în judecată a lui Traian Băsescu pentru acuzaţii grave de corupţie legate de un prejudiciu de 300.000.000 dolari americani şi diverse alte fapte. În urma primirii acestui aviz, dosarul a fost trimis în instanţă, însă, după schimbarea de regim politic din 2004, instanţa a descoperit un viciu fundamental în acest dosar şi anume, faptul că dosarul fusese trimis nu sub semnătura şefului PNA (DNA), ci sub semnătura celui pe care îl lăsase la comandă şeful său, conform regulamentului”. El a adaugă că, în aceste condiţii, “probabil Comisia Europeană s-ar fi aşteptat ca Daniel Morar, “Europeanul anului”, care se jura presei “că dosarele penale nu se fac în funcţie de succesul sau insuccesul în alegeri”, să semneze simplu, acoperind viciul formal şi retrimiţînd dosarul în instanţă, pentru ca Traian Băsescu să poată să-şi rezolve elegant problemele cu justiţia”: “Ei bine, nu! Daniel Morar a chemat un grup de procurori din provincie, pe care i-a detaşat la Bucureşti, pentru a spăla acest dosar, prin intermediul a două expertize care o contraziceau pe cea iniţială, arătînd că, în ciuda evidenţei, statul român nu a pierdut nimic pierzîndu-şi flota comercială, ci chiar a cîştigat. Daniel Morar a asigurat disjungerea dosarului pentru Traian Băsescu, interpretînd textul Constituţiei în propria viziune şi oferindu-i astfel imunitate absolută pentru fapte penale. În felul acesta, principiul din Constituţie “nimeni nu este mai presus de lege” a căpătat o reflectare erga omnes şi în practica politică. Regret că trebuie să vă scriu despre aceste lucruri, dar sper ca, după patru ani, distinşii membri ai Comisiei Europene vor înţelege acţiunile de hărţuire politică împotriva mea, prin folosirea unui instrument politic - DNA-ul lui Daniel Morar “reloaded”“.