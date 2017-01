Năstase: România riscă să devină un Pakistan al Europei

Fostul premier Adrian Năstase a susţinut vineri că scopul lui Băsescu este de a distruge PSD sau de a-l aduce la un nivel minim de funcţionare pentru a-l controla cît mai bine. El a mai susţinut, la o dezbatere organizată de Institutul “Ovidiu Şincai”, că, în ultimii patru ani, fenomenul totalitar s-a intensificat în România şi că ţara noastră devine tot mai izolată în plan extern: “Trebuie să ne gîndim la soluţiile pentru viitor şi, văzînd izolarea în care intră România, se poate remarca faptul că riscăm să devenim un Pakistan al Europei, cu valoare extrem de limitată de întrebuinţare”. Deputatul PSD a subliniat faptul că, în ultimii patru ani, românii trăiesc în “epoca Băsescu”: “Traian Băsescu nu are niciun fel de jenă în a folosi butoanele puterii pentru a declanşa conflicte din care România cu greu mai poate ieşi”. Totodată, Năstase a mai declarat că PSD este adversarul natural al şefului statului: “PSD are de ales între a i se supune lui Traian Băsescu sau a i se opune şi este foarte important ca acest partid să stabilească potenţialii aliaţi\". De asemenea, Năstase a mai vorbit despre relaţia dintre preşedinte şi premier: “Şantajul funcţionează într-o oarecare măsură între Băsescu şi Guvernul Tăriceanu, care, sub presiunea lui Băsescu, devine tot mai populist”.

Fostul premier, dispus să candideze la prezidenţiale

În altă ordine de idei, fostul lider al PSD s-a declarat dispus să candideze la prezidenţiale în 2009, în cazul în care PSD nu va avea alt candidat, el apreciind că „hărţuirea suportată timp de trei ani este cel mai bun antrenament” în acest sens: „M-am bătut trei ani aproape singur şi am reuşit să supravieţuiesc unor atacuri care veneau din partea unor oameni care au avut această sarcină. Partidul va decide cine trebuie să intre în cursă cu Traian Băsescu. Eu nu mă dau în lături. Dacă este nevoie, mă voi prezenta în această cursă”.