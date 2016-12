Năstase, scos de sub urmărire penală în dosarul armelor

Fostul premier Adrian Năstase a fost scos de sub urmărire penală, de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul în care a fost acuzat de săvârşirea infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. Potrivit Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a lui Năstase, dar au decis să i se aplice o amendă administrativă. Năstase a fost pus sub acuzare, pe 27 martie 2013, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, într-un dosar disjuns din dosarul privind tentativa de sinucidere.