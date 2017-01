Năstase şi-a depus candidatura la preşedinţia Consiliului Naţional al PSD

Fostul premier Adrian Năstase a anunţat ieri că în cursul dimineţii şi-a depus, la Secretariatul general al PSD, dosarul de candidatură la funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al partidului. În urmă cu circa două săptămîni, Năstase a afirmat că va candida la această funcţie dacă va constata că există \"suficient suport pentru o astfel de idee\". Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a afirmat atunci că nu poate nega dreptul unui membru al partidului de a candida la o funcţie, dar a precizat, referindu-se la eventuala intenţie a lui Năstase de a candida la preşedinţia CN, că acest for are deja un preşedinte în persoana lui Dan Mircea Popescu. Ulterior, Comitetul Executiv al PSD a decis, la propunerea lui Geoană, crearea Comisiei naţionale pentru oferta electorală, coordonată de Dan Mircea Popescu şi Adrian Năstase. \"Nu vă ascund faptul că m-am gîndit şi este posibil să înfiinţăm un departament special la nivelul partidului, prin care Adrian Năstase să coordoneze şi monitorizarea Adminstraţiei prezidenţiale. Este o temă pe care am evocat-o în întîlnirea cu Adrian şi cu colegii din Comitetul Executiv. Este o idee interesantă pe care, sînt convins, şi Năstase o va analiza. Dacă o acceptă, este liber să coordoneze un astfel de departament\", a mai spus Geoană. La sfîrşitul săptămînii trecute, preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a apreciat că Năstase poate cîştiga preşedinţia Consiliului Naţional al PSD dacă va candida pentru şefia acestui for. Adrian Năstase a declarat, într-un interviu acordat unui cotidian central, că vrea să îi aducă în structurile Consiliului Naţional al PSD pe social-democraţii marginalizaţi. În ceea ce priveşte candidatura sa la şefia Consiliului Naţional, fostul premier a declarat că \"nu este vorba despre un scaun, ci despre posibilitatea de a avea o poziţie care să determine o acţiune eficientă\". Pe plan local, prim-vicepreşedintele organizaţiei judeţene Constanţa a PSD, Nicuşor Constantinescu, a declarat ieri că urmează ca filiala constănţeană să decidă dacă îl va susţine pe Adrian Năstase la şefia Consiliului Naţional al PSD. În opinia reprezentantului judeţean al PSD, “Adrian Năstase este valoros, are experienţă şi este dreptul lui să candideze la preşedinţia Consiliului Naţional, ţinînd cont că de trei ani este hăituit de DNA, fără a se dovedi că este vinovat cu ceva”. Consiliul Naţional al PSD a fost convocat pentru vineri, pentru a-şi alege preşedintele, unde au fost înregistrate două candidaturi - Adrian Năstase şi Dan Mircea Popescu, în timp ce senatorul Aristide Roibu şi-a depus dosarul de candidatură la funcţia de trezorier al partidului