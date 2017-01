Năstase: Soluţia de a merge la DNA pentru a vorbi despre probleme partid nu este cea mai bună

Fostul lider PSD Adrian Năstase a declarat, ieri, că excluderea din partid a lui Geoană şi Vanghelie nu a fost inspirată, apreciind că partidul nu are nevoie de "scindări" şi că "soluţia de a merge la DNA pentru a vorbi despre diverse chestiuni din partid nu este cea mai bună". Solicitat să comenteze situaţia din PSD, Năstase a afirmat că "înfrângerea este orfană, în timp ce victoria are foarte mulţi părinţi". "Pierderea alegerilor prezidenţiale, după ce au existat aşteptări foarte mari, a generat o nemulţumire internă care are nevoie de un anumit timp pentru a se resorbi. În mod evident, şi de data aceasta, au apărut la suprafaţă unele dintre tensiunile care de-a lungul timpului s-au acumulat. Eu sunt convins că, gestionată cu inteligenţă, perioada asta va putea fi traversată cu bine. Nu cred că este o formulă inteligentă să se încurajeze noi variante, spargeri de partid", a spus Năstase. Fostul premier a declarat că foştii săi colegi de partid ar trebui să înveţe din lecţiile trecutului şi să nu cadă în "capcanele pe care le întind diverse sirene". "Ideea unor reforme permanente, ideea unor noi partide, noul PSD, care a mai fost nou de vreo şapte ori până acum, sunt formule care nu pot să ajute decât pe cei din partea cealaltă parte a spectrului politic şi nu cred că trebuie încurajate", a completat Adrian Năstase. În opinia sa, în prezent, PSD are nevoie de "înţelepciune", nu de "scindări, de excluderi", afirmând că excluderea unor membri de partid, precum Mircea Geoană şi Marian Vaghelie, nu a fost "foarte inspirată". "Chiar dacă ceea ce au făcut ei după aceea a dat apă la moară poate celor care au iniţiat aceste decizii. Nu cred că trebuie dus mai departe acest lucru, trebuie gândit din nou la ceea ce înseamnă aducerea la zi a ideologiei partidului, trebuie reorganizate departamentele partidului în coordonarea Consiliului Naţional", a mai spus fostul preşedinte al PSD. În opinia lui Năstase, un Congres PSD trebuie organizat atunci când există premisele ca forul să "privească spre viitor, nu spre trecut". "Nu un Congres care să însemne o reglare de conturi, ci o construcţie pentru 2016 şi anii viitori", a spus fostul lider PSD.