Năstase, urmărit penal în dosarul “Mătuşa Tamara” şi cel privind achiziţiile din China

Fostul premier Adrian Năstase este urmărit penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) în dosarul “Mătuşa Tamara” şi cel privind achiziţiile de obiecte din China, pentru care Camera Deputaţilor a dat aviz favorabil în 4 martie. DNA precizează că hotărîrea a fost luată ca urmare a sesizării formulate de procurorul general al României, Codruţa Kovesi, în conformitate cu prevederile articolului 109 alineatul 2 din Constituţia României şi a articolelor 12 şi 19 din Legea 115/1999 privind răspunderea ministerială, republicată şi avînd în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 270 din 10 martie 2008. În cele două dosare în care procurorii DNA au început urmărirea penală, fostului premier i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile în 21 mai şi, respectiv, 26 mai. Adrian Năstase s-a prezentat, ieri dimineaţă, la sediul DNA, unde a stat circa o oră. Procurorii anticorupţie i-au prezentat acuzaţiile în dosarul privind achiziţia mai multor bunuri aduse din China. Potrivit procurorilor, în perioada 2002-2004, Adrian Năstase, împreună cu soţia sa, Daniela Năstase, ar fi introdus în România, în mod ilegal, mai multe containere cu bunuri achiziţionate din China, şi anume materiale de construcţii, obiecte şi instalaţii sanitare, piese de mobilier, articole electrice şi electrocasnice, dar şi obiecte de decor şi uz casnic pentru dotarea imobilelor situate în Bucureşti, strada Muzeul Zambaccian şi strada Cristian Tell, precum şi imobilul din comuna Cornu. În luna martie, plenul Camerei Deputaţilor a votat cererea procurorului general Codruţa Kovesi de începere a urmăririi penale în cazul deputatului Năstase, în dosarele “Mătuşa Tamara” şi cel referitor la importul de bunuri din China. Acesta nu este singurul dosar al fostului premier instrumentat de procurorii DNA. În luna ianuarie, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Năstase în dosarul “Trofeul calităţii în construcţii”, fiind acuzat de folosirea influenţei sau autorităţii funcţiei de preşedinte al unui partid în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase. Adrian Năstase a mai fost cercetat, alături de Miron Mitrea, într-un alt dosar în legătură cu dobîndirea proprietăţii asupra întregului imobil situat în strada Muzeul Zambaccian din Capitală, imobilul fiind evaluat la peste 1.500.000 euro, cu toate dotările aferente, inclusiv sistemul de supraveghere. Camera Deputaţilor nu a avizat, în august anul trecut, cererea procurorilor de a-l cerceta pe fostul premier în acest dosar. În privinţa acestui dosar, procurorul general, Codruţa Kovesi, a cerut din nou, în 18 mai 2009, Camerei Deputaţilor avizul, însă Comisia pentru Regulament a decis, luni, că este inadmisibilă. Adrian Năstase declară, într-o postare pe blog, că DNA a aşteptat începerea campaniei electorale pentru a-i aduce la cunoştinţă punerea sub învinuire în \"dosarul Zambaccian\", apreciind că Traian Băsescu \"simte fiorii\" din cauza cifrelor din sondaje, nu a creşterii şomajului. “Ce dacă au aşteptat dosarele trei luni fără să se efectueze ceva în ele. Rolul lor este, nu-i aşa, politic! Dar cui îi pasă de lege şi de nuanţele ei?! Cînd este ordin de la stăpînire, se execută cu plăcere\", scrie Năstase, pe blog. În opinia sa, \"stăpînirea\" are, la acest moment, mari probleme. Potrivit lui Năstase, era nevoie ca această campanie electorală să fie animată, deoarece \"stăpînul jocului şi servanţii săi portocalii\" sînt departe de a străluci în sondaje.