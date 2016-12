Năstase vrea să limpezească apele în PSD

06:36:39 / 05 Decembrie 2014

Limpezirea apelor

DA are dreptate Nastase este rusinos ce seintimpla cu PSD este rusinos si penibil comportamentul tinerilor ex acest GHITA caruia nu i s-a uscat cerneala de pe cererea de intrare in partid si care l-a discreditat si mai mult pe Ponta. Este dezagreabil ce face si Gioana si Vanghelie. Gioana pe care l-am votat are un comportament ciudat pacat ca de alminteri este un om inteligent si bine pregatit. Alaturarea GIOANA, SOVA SI incultul de Vanghelie chiar nu merge.... Pacat de PSD se faramiteaza, am crezut in idealuri, pacat de marele om politic Iliescu CARE ESTE TERFELIT DE neica nimeni de puterea BANULUI...CE FACEM ??? INCOTRO???? SALVATI PARTIDUL RAMINEM IAR PE MINA LUI BASESCU & COMPANI. Romanii sunt stupefiati cind aud ce afaceri de miliane de euro s-au facut nu mai au puterea si nu mai stiu sa faca calculul ce inseamna in lei acest fur la nivel national. Si acum tot de hotii astia sa avem parte???? Pai Nastase a fost mic copil cu procesul cu termopanele sau cu celelalte procese politice creiate. RUSINE CA A REUSIT TOT BASESCU CU AI LUI SA ISI BATA JOCSI SA UMILEASCA ACEST POPOR CARE NU ARE NICI O VINA CA S-A NASCUT IN ROMANIA