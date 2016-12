Naştere inedită

O femeie originară din India, cu uter dublu, a născut doi băieţi, fiecare dezvoltându-se în câte un uter. Unul dintre băieţi a cântărit două kilograme la naştere, iar celălalt 1,5 kilograme şi sunt în afara oricărui pericol. Cazul este unul special, doctorii afirmând că se întâmplă foarte rar, în medie o dată pe an în întreaga lume, ca o femeie să nască bebeluşi perfect sănătoşi, cu toate că aceştia au fost concepuţi în ovare diferite. Rinku Devi are 28 de ani şi a crezut că are gemeni, fără să fi avut idee de starea ei medicală, denumită uterus didelphys sau uter dublu. În timpul travaliului, medicii au descoperit că bebeluşii au fost concepuţi la distanţă de o lună. Uterus didelphys se manifestă prin existenţa a două utere, cu două coluri uterine separate şi, în unele cazuri, a două vagine. Fiecare uter este legat de câte un ovar printr-o trompă uterină. De cele mai multe ori se ajunge la naştere prematură, iar în 82% dintre cazuri, aceasta se face prin cezariană.